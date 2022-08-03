لفتة إنسانية رائعة من وليد سليمان تجاه مشجع أهلاوي من أصحاب الهمم

كشف أحد مشجعي النادي الأهلي من أصحاب الهمم المتواجدين باستمرار في الملاعب لدعم الأهلي، لفتة إنسانية رائعة من لاعب الأهلي وليد سليمان تجاهه.

وكتب مشجع الأهلي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “الناس الذين أرادوا لقاء الحاوي كانوا يتحدثون معي في مباراة التخليص”.

وأضاف “كان النقيب وليد سليمان يسألني عن كرسيي فأخبرته عن إصلاحات بسيطة وإن شاء الله تكون جاهزة. فقال نعم إن شاء الله”.

وتابع “في مباراة المقاولين، في ذروة الشوط الثاني، وفي ذروة ما يخشى المرء، بجانبي والدة آرف التي في الملعب.

وتابع “في سبيل الله العظيم، حتى لم أرغب في ذلك، قلت له امشي أيها القبطان، اصعد على كتفي، واليوم مشيت، قصدت البارحة، وهو يوم الإثنين”.

وتابع “استيقظت على هاتف برن ووجدت محمود عامل التعليب يقول لي الكابتن وليد سليمان أحبك”.

وأضاف “نهضت، لا أعرف كيف أجلس على كرسي”.

وكيف بدأت البحث عن كرسي النقيب وليد جبلي

وأشار “وطلب مني الانتقال وإيذاء الفريق كما اعتاد”.

وختم “شكراً كابتن وليد، شكراً حاوي”.

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم لمواجهة قوية مع نظيره فاركو، في منافسات الدوري المصري.

ويتطلع النادي الأهلي للفوز بهذه المباراة على نظيره فاركو لاستعادة نغمة الفوز في بطولة الدوري الشاملة.

ويهدف الأهلي إلى انتزاع النقاط الثلاث أمام الفريق البرتقالي، لمطاردة غريمه التقليدي الزمالك على صدارة الدوري.

وتنطلق مباراة الأهلي وفاركو اليوم الأربعاء 3 أغسطس الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي يدخل هذه المباراة في المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة من 26 مباراة.

يحتل فاركو المركز الثامن في الدوري المصري برصيد 35 نقطة في 27 مباراة.

فاز فاركو في 8 مباريات لكنه خسر في نفس العدد وتعادل 11 مرة.