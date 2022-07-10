لقاء الخميسي أتماثل للشفاء من إصابتي.. وأشفق على منتقدي صوري مع زوجي

أعربت الفنانة المصرية لقاء الخميسي عَنّْ رأيها فِيْ العديد من القضايا، من بينها المضايقات التي تتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والخلاف الذي نشب بين الفنان مصطفى فهمي وإعلاميته السابقة فاتن موسى.

وقالت الخميسي فِيْ حديث لـ “العرب اليوم”، إنها تأثرت سابقًا بالتعليقات السلبية والتحرش على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها الآن لا تهتم وهِيْ مستعدة للرد على جمهُورها لإقناعهم بضرورة قبول الآخر. لأنها تشعر أن مهنتها تجبرها على تغيير المجتمع للأفضل.

وبشأن الخلاف بين مصطفى فهمي وفاتن موسى، أشارت لقاء إلَّى أنها تدعم المرأة بشكل عام فِيْ أي موقف، وأن هناك أكثر من طريقة لعلاج فاتن أفضل مما كانت عليه، مضيفة “حتى لو كانت المرأة مخطئة، يجب على الرجل كن حكيما فِيْ التعامل معها “.

كَمْا أوضح أنه يعمل حاليا مع الكاتبة منة الفقي لإعداد عمل جديد بعد قِصَّة “البدلة القمرية”، يتناول خلالها موضوعات المرأة والفتاة المصرية، وكذلك موضوع القبول. من ناحية أخرى، أكد أنه يبحث دائمًا عَنّْ نصوص تخدم المجتمع، لأنه يرى أن الفن رسالة.

يذكر أن مسلسل “إجازة مفتوحة” كان آخر أعمال لقاء الخميسي، وهُو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة الفنان شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر.، مراد مكرم، كريم أبو زيد وملك، قرة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، وأحمد زكريا.