لقاء الخميسي لا أعرف المساكنة.. والمسرح كان “كالمعبد” بالنسبة لي

استطاعت الفنانة المصرية لقاء الخميسي أن تصنع مسيرتها الفنية المتميزة، وبغض النظر عَنّْ التمثيل، تميزت بصوت غنائي نادر، وذلك بفضل طفولتها التي جعلتها نجمة مبكرة من خلال المسرح الذي قدمته. انضم عَنّْدما كان عمره 5 سنوات.

تم تكريم الخميسي قبل أيام قليلة فِيْ مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما عَنّْ عملها الكلي، وعلى الرغم من اختياراتها التمثيلية الدقيقة، إلا أنها تجد نفسها فِيْ مهارات أخرى مثل الغناء والرياضة.

وفِيْ حديث لـ “العرب اليوم” تحدثت عَنّْ علاقتها بزوجها حارس المرمى المصري محمد عبد المنصف، وفِيْما يلي نص الحوار

هل توقعت هذا التكريم فِيْ مهرجان القاهرة الدولي

لم أكن أتوقع أن يأتي لي الشرف بهذه الجائزة، لكنها جاءت فِيْ الوقت المناسب ؛ لأنني كنت أفكر فِيْ العودة إلَّى المسرح منذ فترة، لأنه بيتي الحقيقي وبدايتي الحقيقية.

كَيْفَ أثرت هذه الجائزة عليك

شعرت بسعادة غامرة لهذا التكريم، لأن المسرح هُو هدفِيْ وأنا أعمل عليه منذ أن كان عمري 5 سنوات، لذلك أمضيت جزءًا كبيرًا من حياتي فِيْ المسرح وكان مصدر طاقة إيجابية بالنسبة لي . ، لأنه بالنسبة لي كان مثل المعبد، والمكان الذي كنت أتأكد دائمًا من وجود علاقة وثيقة معه.

كل شيء يأتي فِيْ وقته، والله دائمًا يجلب الأشياء فِيْ الوقت المناسب لحياتنا، قد أحتاج إلَّى هذا الشرف لأن لدي شوقًا كبيرًا لأداء مسرحية موسيقية على خشبة المسرح، لذلك هذا هُو الوقت المناسب لي للحصول على هذه الجائزة . كَمْحفز لما أعتقده.

يسعدني أنني كنت فِيْ طريقي إلَّى رحلة طبية فِيْ الخارج، لكنني أجلتها لحضور هذا التكريم العزيز على قلبي.

ما هِيْ اسباب الرحلة العلاجية

بعض مشاكل الركبة، “إصابة الرباط الصليبي”، أحتاج إلَّى فحصها وسأكون بخير إن شاء الله، وأنا بخير الآن، والحمد لله.

هل تحضر بانتظام المناسبات الاحتفالية بشكل عام

لا أحضر دائمًا كل حدث بشكل عام، ولكن عَنّْدما تسنح لي الفرصة وأكون مستعدًا للحضور، فأنا أفعل ذلك. معظم الوقت أكون خارج مصر أو غير مستعد نفسياً لحضور المهرجانات.

ما الذي يعجبك أكثر فِيْ المهرجانات الدولية والمحلية

يتخيل الجمهُور أن الفنانين فِيْ حالة من الانبهار والعاطفة لحضور ريد كاربت وافتتاح المهرجانات واختتامها، لكن فِيْ الواقع، أو أنا على سبيل المثال، عَنّْدما أحضر أعمال أي مهرجان، فإن اهتمامي الأول هُو العروض. . والتعرف على ثقافات العالم المختلفة، هناك عروض مهمة نحتاج إلَّى رؤيتها للتواصل الثقافِيْ والمعرفة. ما لم نصل إليه بعد.

ما الذي تطمح لتقديمه على الشاشة

لطالما أطمح أن أضيف للعالم، لأن العالم فِيْ الآونة الأخيرة كان يعاني من الظلم والكراهِيْة والعدوان، وتغيرت أحلام الناس بشكل عام نتيجة ضغوط الحياة وما يحدث فِيْ المجتمعات، ولهذا السبب أفضل تقديم الكوميديا ​​التي تسعد المشاهد وتسعده وتريحه.

كَمْا أسعى لتقديم الأعمال التي تغير المجتمع، سواء كانت موضوعات نسائية أو أطفال، حيث أن هناك العديد من الموضوعات التي يتم تقديمها بسلاسة وتغيير العالم للأفضل.

لديك حالة من التواصل والتعليق على جرائم القتل التي أصبحت سائدة فِيْ مجتمعَنّْا وما شابه. الا تخشى التعرض للهجوم

أنا جزء من المجتمع ولدي رأيي، وبالتالي أعلق على أي حادثة تحدث فِيْ بيئتنا، وما حدث لطالبتي الجامعتين خلال الفترة الماضية، وضع الجميع فِيْ حالة من الخوف ولذلك كان علي أن قل رأيي ولن يخاف من مهاجمتي فنحن فِيْ وطن متحضر وهذا صحيح ويمكن لأي شخص أن يكون له رأي طالما أنه لا يخالف قواعد الإنسانية.

– لديك طفلان، هل واجهتك مشاكل فِيْ تربيتهم

لا يوجد شخص لا يعاني من التعليم هذه الأيام، خاصة مع حالة الانفتاح على العالم الخارجي الذي نعيش فِيْه عبر الشبكات الاجتماعية. فِيْ وقت نشأتنا، لم تكن هناك مثل هذه التكنولوجيا متاحة حاليًا، وأصبح الأطفال أكثر وعيًا بالآراء المختلفة، ولكن فِيْ النهاية يفعل الناس ما هُو ضروري. ، لتنشئة جيل واعٍ يحترم حقوق الآخرين ويحترم القانون، والحمد لله أبذل مجهُودًا كبيرًا لتربية أطفالي بصحة نفسية.

– انتشر مصطلح التعايش مؤخراً، ما رأيك فِيْ هذا الموضوع الذي فرض مؤخراً على مرحلة النقاش

لا أعرف، ولست مهتمًا جدًا بهذا النوع من الجدل، لأنني أرى أشياء لا معَنّْى لها والناس يحبون التحدث عَنّْها فقط، وهذا لا يزعجني.

– أنت إلَّى جانب الكابتن عبد المنصف فِيْ أي هجوم، وكشف مؤخرًا أنه كان من الممكن أن ينضم للنادي الأهلي، لكنه يفضل منزله الزمالك. ما رأيك فِيْ ذلك

وبالفعل عرضوا عليه ذلك وهُو يلعب فِيْ مزارعَنّْا، وكان العرض من الأهلي والزمالك، واختار الأفضل له فِيْ ذلك الوقت، مع كل الاحترام للنادي الأهلي والزمالك. كَمْا سبق لنادي الزمالك أن صرح سابقًا أن “الزمالك” هُو موطنه، وفقًا لعدد السنوات الطويلة التي قضاها من أجله.

أرى أن الجمهُور يتعرض للهجوم دون أن يفهم أسباب إعلان الخطاب، ويؤخذ على أسس أخرى، ويتم تغييره، لكن الخطاب كان صريحًا وواضحًا.

الغناء من مواهبك. ما رأيك فِيْما حدث لمنع البعض من الغناء مؤخرًا

وبالفعل لم أكن أعرف من مُنع من الغناء، لكن الغناء فن، وإذا كان هناك دعابة، فليس من الملائم الاستماع إلَّى الفكاهة، ليس من أجل حب المنع، ولكن هناك جيل شاب يفعل ذلك. . ليس لديه خيار كامل، سوف يعتاد على هذا النوع من الفن الذي يقدم له، وبالتالي هناك محاولات لإضفاء الشرعية على ما يتم تقديمه، لأنه لا يوجد حظر على الفن، ومن المفترض أن يتغير الفن بشكل أساسي من أجل كان ذلك أفضل، سواء كان رابًا أو شعبيًا أو غيره، ولكن يجب أن يكون هناك شيء مثل “الذوق” الخاص للفن الذي يتم تقديمه ومراعاة المكان الذي يتجه إليه الناس.

ما هِيْ نصيحتك لأطفالك

لكي تحلم بحلم كبير، كلما كان الحلم أكبر، كان تحقيقه أفضل.

– ما هِيْ أعمالك القادمة

لم يتضح بعد، لأنني فِيْ حالة اهتمام بشيء خارج الدراما، لكنني أستعد لوظيفة مسرحية، لكن التفاصيل لم يتم الانتهاء منها بعد.