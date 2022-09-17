لقاء رئاسي رفِيْع فِيْ واشنطن.. الصومال يفتح ملف شطب الديون ومواجهة الجفاف

أجرى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مناقشات شاملة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فِيْ واشنطن.

وركزت المحادثات على تعزيز الاقتصاد وإعفاء الديون ومحاربة الفقر وإصلاح النظام المالي ومكافحة تغير المناخ والجفاف المصاحب له.

وقالت الرئاسة الصومالية فِيْ بيان إن الرئيس حسن آل الشيخ بحث مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيا النظام المالي للبلاد.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع خطة الحكومة الصومالية للتركيز على تخفِيْف الديون وزيادة الدخل وتنمية الموارد الاقتصادية من أجل خلق فرص عمل للشباب الصومالي وتحرير البلاد من الفقر والظروف الاقتصادية.

اتفق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع رئيس صندوق النقد الدولي على الإسراع فِيْ القضايا التي تواجه الحكومة الصومالية لتنفِيْذ خطة استكَمْال عملية الإعفاء من الديون.

وأبدت رئيسة صندوق النقد الدولي التزامها بالعمل مع الحكومة الصومالية على خطط ذات أولوية وفِيْ مقدمتها تطوير عملية الإصلاح الاقتصادي وتخفِيْف عبء الديون والقيام بدور فعال فِيْ التخفِيْف من حدة الجفاف فِيْ البلاد.

وشكر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود صندوق النقد الدولي على الدعم الذي يقدمه للصومال.

وفِيْ سياق متصل، التقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود برئيس البنك الدولي ديفِيْد مالباس وناقشا استكَمْال برنامج تخفِيْف الديون والتنمية وتوجيه مشاريع المانحين الدوليين حسب احتياجات البلاد.

عرض الرئيس فرص الاستثمار فِيْ الصومال، وخاصة فِيْ المجالات التي تهم الحكومة الفِيْدرالية الصومالية، لتوجيه المشاريع التي ينفذها البنك الدولي فِيْ الصومال فِيْ مجالات مثل التعليم وصيد الأسماك والمعرفة بالزراعة وتنمية القطاع الخاص، لزيادة النمو الاقتصادي. ورفع الدخل المحلي.

ورحب ديفِيْد مالباس بآراء الرئيس بشأن إعادة هِيْكلة مشاريع التنمية التي يجري تنفِيْذها فِيْ الصومال، وأشار إلَّى أن توصيات الرئيس ومقترحاته تتماشى مع خططهم لإصلاح المجالات التي يركزون عليها.

وأشاد ديفِيْد مالباس بالتزام الصومال بتطوير الاقتصاد وتخفِيْف عبء الديون وبناء البنية التحتية وإيجاد حل للوضع الحالي بما فِيْ ذلك الجفاف والفِيْضانات.

تخضع الصومال لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، والتي تتطلب رقابة مشتركة صارمة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومن المتوقع أن يصل الصومال إلَّى مرحلة الإنجاز منتصف العام المقبل، ويبلغ حجم الدين الصومالي أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي، بحسب آخر التقارير الدولية.