لقاء سويدان تنشر صورة شقيقها وتستذكره مهما حاولت أضحك روحي فِيْها ألم

واستذكرت الفنانة المصرية لقاء سويدان شقيقها الراحل أحمد، بمناسبة الذكرى التاسعة على رحيله، بكلمات مؤثرة، واصفة إياه بـ “دعمها وأرحمها لها”، متمنية له الرحمة والمغفرة.

ونشر سويدان صورة لشقيقه الراحل عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، وأرفقها بتعليق يعرب عَنّْ ألمه لفراقهما.

وكتبت الفنانة المصرية “مرت تسع سنوات وكل يوم تكرهني أكثر، بقدر ما أحاول أن أضحك وأخرج روحي من الألم، لن يزول إلا عَنّْدما نلتقي فِيْ يوم اللقاء. كنت مساندتي وظهري وقلب علياء “.

وأضاف أفتقد ضحكتك وروحك الجميلة وقلبك الطاهر المتسامح. يا رب ستكون فِيْ الجنة لأنك تستحقها يا ابني وأخي وصديقي. أسألك الدعاء لأخي. أحمد.”

وتلقى سويدان التعازي والتعازي من مجموعة من الفنانين عبروا عَنّْ حزنهم لما حدث من خلال تعليقاتهم على منشوره، ومنهم الفنانة حمادة هلال، رانيا فريد شوقي، دنيا عبد العزيز، سوسن بدر، سماح السعيد. ونادية الجندي التي علقت “رحمه الله”. يا إلهى”.

كَمْا انخرط المتابعون فِيْ التدوينة، داعين رحمة أخيهم الراحل ودعوا الله أن يلهم أهل الفقيد الصبر والراحة.

على الصعيد الفني، التقت الفنانة بالسويدان من جديد بعد غياب طفِيْف عَنّْ الدراما، من خلال المسلسل الكوميدي “القاتل الذي أحبني” تأليف صلاح عربي وإخراج عمرو عابدين.

وأشارت سويدان، خلال مقابلة سابقة مع العرب اليوم، إلَّى أن الشخصية التي تظهر من خلالها فِيْ العمل غنية ولها وجوه كثيرة، فضلا عَنّْ كونها مزعجة فِيْ العمل، معربة عَنّْ سعادتها بالتعاون مع الفنان هاني رمزي وسهِيْر رمزي. وبقية أصدقائه، والمخرج عمرو عابدين الذي كان صديقه منذ 20 عامًا.

كَمْا كشفت عَنّْ سبب اعتزالها الفن لفترة قصيرة، حيث شعرت “بعدم الارتياح والضغط”، مضيفة “شعرت أن هذا ليس مكاني”.

قال إنه يحصل على مادة البوتوكس والفِيْلر، إلا أنه أجرى جراحة تجميلية على أنفه مرة من قبل، مشيرًا إلَّى أن وجهه متوتر باستمرار بسبب العمل ويتجدد شعره بين الحين والآخر.