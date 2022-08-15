لقاح مودرنا المحدث ضد متحور أوميكرون يحصل على موافقة من بريطانيا

قالت هِيْئة تنظيم الأدوية فِيْ المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، إنها وافقت على لقاح محدث من شركة موديرنا ضد فِيْروس كورونا، يستهدف متغير Omicron بالإضافة إلَّى الفِيْروس الأصلي.

وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) فِيْ بيان إنها وافقت على الجرعات المعززة للقاح للبالغين “بعد أن تبين أنها تلبي معايير المملكة المتحدة للسلامة والجودة والفعالية”.

وبالتالي، فإن هذا هُو أول لقاح “ثنائي التكافؤ” ضد Covid-19 يتم اعتماده من قبل المنظم البريطاني.

وقال جون رايان، الرئيس التنفِيْذي لشركة MHRA، إن البيانات من تجربة سريرية أظهرت أن اللقاح حفز “استجابة مناعية قوية” ضد الفِيْروس الأصلي ومتغير omicron، وسيوفر “أداة حادة فِيْ مستودع الأسلحة لدينا” مع استمرار تطور الفِيْروس.

بينما ساعدت اللقاحات فِيْ تقليل حالات دخول المستشفى والوفِيْات الناجمة عَنّْ فِيْروس COVID-19، الذي ظهر لأول مرة فِيْ الصين فِيْ أواخر عام 2022، فإن اللقاحات الحالية تستهدف فِيْ المقام الأول سلالات المرض السابقة.

وحذرت فِيْ يوليو / تموز من أن الوباء “لم يقترب من نهايته” حتى الآن، بسبب انتشار متغيرات أوميكرون الفرعية ورفع إجراءات السيطرة على الوباء.

يستهدف نصف لقاح موديرنا، المسمى Spikevax bivalent Original / Omicron، فِيْروس 2022 الأصلي، والنصف الآخر من نوع Omicron الفرعي (BA.1).

قالت وزارة الصحة والطب البشري فِيْ بريطانيا إن اللقاح يولد أيضًا “استجابة جيدة” ضد نوعين فرعيين من Omicron BA.4 و BA.5، مما أدى جزئيًا إلَّى موجة من الحالات الجديدة للمرض فِيْ أوروبا و الولايات المتحدة.

وقالت أيضا إن اللقاح له نفس الآثار الجانبية “المعتادة” مثل جرعة لقاح موديرنا الأصلية.