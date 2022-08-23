لقب الشاعر احمد شوقي .. متى ولد احمد شوقي

لقب الشاعر احمد شوقي .. متى ولد احمد شوقيـ، الشاعر الأديب المشهور أحمد شوقي له الكثير من البدايات والنثريات الشعرية وكان من أشهر الشعراء في العصر القديم واشتهر بالكثير من الأشعار والمأثورات والأقوال، الشاعر أحمد شوقي هو من الشعراء التي نشا وترعرع في قصر الخديوي إسماعيل في جمهورية مصر العربية عرف بالمقامات الشعرية الحديثة والأدبية.

نشأة أحمد شوقي

نشأة الشاعر الأديب أحمد شوقي في أسره ميسورة الحال حيث كانت أسرته تعيش في قصر الخديوي تكفلته جدته والتحق الشاعر أحمد شوقي لكتاب الشيخ صالح التي يقع في حي السيدة زينب، وكان عمره عندما التحق بقصر زينب الأربع سنوات وبعد ذلك انتقل حتى يدرس في مدرسة المبتديان الابتدائية وبعد ذلك درسا في المدرسة التجهيزية الثانوية وحصل على مكافحة نتيجة تفوقه في الدراسة المدرسية، وأكمل الشاعر الأديب أحمد شوقي دراسة الثانوية العامة وبعدها التحق بكلية الحقوق انضم إلى الخديوي وأرسله إلى فرنسا لكي يكمل دراسته وأقام بها ثلاث سنوات حتى أن حصل إلى الشهاب النهائية عام 1894 ثم عاد إلى مصر.

مولد أحمد شوقي

الشاعر الأديب أحمد شوقي ولد في السادس عشر من شهر تشرين الأول لعام 1868 حيث نشأ وتواضع في قصر الخديوي إسماعيل الواقع في مدينة القاهرة لجمهورية مصر العربية، وله أربعة أصول تنتمي إلى العربية والتركية والجركسية وكذلك اليونانية وهذا شعر الشاعر وأكسبه ثقافة عربية وتركية وفرنسية، وتطلع الشاعر الأديب إلى الثقافة التركية والأوروبية وتطلع عليها، ومن المؤكد أنه توفي في خصره الواقع بيكرمه ابن هاني التي يقع على ضفاف نهر النيل في منطقة الجيزة في الرابع عشر من تشرين الأول لعام 1932 م.

لقب الشاعر أحمد شوقي

لقب الشاعر الأديب أحمد شوقي أمير الشعراء وتم ذلك من خلال مبايعته من قبل الأدباء والشعراء أميرا لهم، ويعتبر الشاعر أحمد شوقي بأنه رائد المسرح العربي الشهير كما أنه تميز بإنتاجه الشعري الخاص بالقافيات والأساليب المحكمة وكانت من ضمن موضوعاتها الشعرية أنه يحصد بين المدح التقليدي والمسرحيات الشعرية وانتهج نهج شكسبير في تقليد الشعر، يعبر عن الحوار الدرامي في الكثير من المسرحيات الشعرية الخاصة به.

الشاعر الديب أحمد شوقي يعتبر من أبرز المؤسسين لمدرسة الإحياء والبعث الشعرية حيث مرعى بلاديد من الأعمال الشعرية وجاء وراء الكثير من الشعراء منهم حافظ إبراهيم وأحمد محرم وهو من الشعراء القدماء وكان ينظم الشعر العربي وفق منهج الشعراء حتى إنه صار على العهد العباسي