لقطات توثق جهود الأمن خلال الحج.. رحلة تُروى كل عام

لقد بذلت جميع القطاعات الأمنية قصارى جهدها لخدمة الحجاج خلال موسم حج هذا العام، وتوفير الخدمات الأمنية، والحفاظ على سلامتهم وأمنهم أثناء أداء مناسكهم براحة البال وسهولة.

# سلام_آمن كل عام يروى الحج الآمن. pic.twitter.com/YEezJs64BQ

– وزارة الداخلية (MOISaudiArabia) 13 يوليو 2022

جهود أمنية في الحج

ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوثق لقطات للجهود الأمنية خلال موسم الحج وعلقت عليها قائلة “يروي الحج الآمن كل عام”.

والتزمت القطاعات الأمنية بالخطط والإجراءات الأمنية المنظمة والقضائية التي أكدتها حكومة النظام والجهات المختصة للحفاظ على سلامة الحجاج.

وكان الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج قد أشاد في وقت سابق بالجهود التي يبذلها وبذلها منتسبي القطاعين العسكري والأمني ​​في تنفيذ مراحل الخطط الأمنية للحج. الحج. كما أشاد بالجهود المتكاملة لجميع الوزارات والهيئات الحكومية والخدمية المشاركة في خدمة الحجاج.