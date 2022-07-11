لقطات جوية تظهر الانسيابية على جسر الجمرات

يواصل الحجاج التدفق على جسر الجمرات لاستكمال طقوسهم وسط تدفق هائل من الحشود.

#video_was | يرمي الحجاج الحصى في ثاني أيام التشريق.# سلام_آمن | # واس_م pic.twitter.com/HDMEvJohc4

– مناطق واس (RegionesSPA) 11 يوليو 2022

اليوم قام حجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام التشريق برمي الجمرات الثلاث بكل سهولة ويسر. كانوا محاطين برعاية الله ورعايته، بداية من الجمرات الصغرى، والوسطى، ثم الجمرات. العقبة.

“الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله”. # سلام_آمن # قناة_السعودية pic.twitter.com/klGV0sos6Z

– قناة سعودية (saudiatv) 11 يوليو 2022

مجموعة من حجاج جسر الجمرات

أكثر من 200 كشافة من معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها جمعية الكشافة السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تساعد في إيفاد أكثر من 167 ألف حاج من شركة مطوفي إلى حجاج من الدول العربية لأداء مناسك الرجم.