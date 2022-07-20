لقطات جوية لـ جدة بعد تنفيذ إزالة 28 حيًا عشوائيًا

نشرت إمارة مكة المكرمة صورا جوية لمدينة جدة بعد تنفيذ إلغاء 28 حي ​​عشوائي.

وأوضحت الإمارة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن الصور التقطها النقيب الطيار سامي الغامدي.

ساعات محددة

وكان الناطق الرسمي باسم أمانة جدة محمد البقمي قد أكد في وقت سابق أنه سيتم الالتزام بالجدول المحدد، مشيرًا إلى أن مرحلة الإخطار تبدأ من 23 يوليو بإخطار حي المنتزه، وفي أغسطس أحياء القويزة والعدل والعادل. فضل، وفي سبتمبر أحياء أم السلام وكيلو 14.

وأضاف أن لجنة الحي تواصل عملها وفق الجدول الزمني، وتم حتى الآن القضاء على 28 حيًا من أصل 32 حيًا، والباقي أربعة.

8 أحياء

وأكدت اللجنة أمس الثلاثاء، استمرار أعمال التطهير في 8 أحياء هي (بني مالك، الورود، مشرف، الجامعة، الروابي، العزيزية، الرحاب، الربوة). مشيرة إلى أنها ستنتهي من عمل الإخطارات وفصل الخدمات للوصول إلى مرحلة الإلغاء التام للأحياء المتبقية وفق خطتها التشغيلية المعدلة والمعلنة. سابقاً تضم (الحدائق – القويزة – العدل والفضل – أم السلام – كيلو 14 شمال).