لقطات روحانية من المسجد الحرام في أول أيام شهر ذي الحجة

وشهد المسجد الحرام أجواء روحية في الليالي الأولى من شهر ذي الحجة، مع انتظام حركة الحجاج وزوار المسجد الحرام، وسط خدمات متكاملة من الجهات المختصة.

فيديو | “يا إلهي!

مشاهد من المسجد الحرام في أول أيام شهر ذي الحجة# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/9qekQO8l4o

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 30 يونيو 2022

وقامت الجهات المختصة بكافة الاستعدادات لحضور الحجاج واستقبالهم، مع تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بهم، لتسهيل مناسكهم، لموسم حج هذا العام.

عيد الأضحى 9 يوليو

أعلنت المحكمة العليا، أمس الأربعاء، تأكيد هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير، ليكون اليوم الأول من شهر ذي الحجة، والوقوف في عرفات يوم الجمعة تموز. 8، ويصادف عيد الأضحى يوم السبت 9 يوليو.

ودعت المحكمة العليا جميع المسلمين في كل مكان في المملكة إلى التحقيق في رؤية هلال شهر ذي الحجة ليلة الأربعاء 30 من شهر ذي القعدة إلى هذا العام. 1444 م ح.