لقطات لأمطار بني مالك في ميسان

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صورا لأمطار من محافظة بني مالك بميسان سقطت يوم الاثنين.

#فيديو 🎥 أمطار بني مالك محافظة # ماسون 🌧.صورة فيصل الدبوس pic.twitter.com/jUxYVYNMHk

– منطقة امارة مكة (makkahregion) 8 أغسطس 2022

الحالة المناخية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره للطقس، الإثنين، استمرار العواصف الرعدية من متوسطة إلى شديدة، مسببة تدفق الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة ترفع الأتربة والبرد فوق مناطق نجران. والباحة وعسير وجازان.

أمطار رعدية

تستمر العواصف الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتوليد الغبار والأتربة في مرتفعات منطقتي مكة والمدينة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.