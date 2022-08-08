لقطات لإفطار الصائمين بالمسجد النبوي يوم عاشوراء

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المساجد النبوية صوراً للصائمين أثناء فطورهم يوم عاشوراء، وسط أجواء روحية تبعث على الهدوء.

تحضيرات رئاسة الحرمين

استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتنظيم خدمات ميدانية لزوار المسجد الحرام خلال عاشوراء، بحزم خدمات نوعية تراعي جودة نظام الخدمة في مخرجاتها، بحسب أهداف خطط التنمية الشاملة لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين (2024)، وتكامل القدرات البشرية والميكانيكية لتوفير بيئة عبادة آمنة تساعد الراغبين في أداء الشعائر والعبادة بهدوء وروحانية.

تشمل استعدادات الرئاسة لعاشوراء تقديم خدمات الري من خلال توزيع أكثر من 400 ألف طرد وأكثر من 80 ألف لتر، من خلال أكثر من 600 عامل يعملون وفق الخطط التنظيمية السابقة الهادفة إلى توزيع المياه في التنمية ومصلى الدفن والمصلى. لذوي الاحتياجات الخاصة والجمهور في الطابق الأول والعموم بالملحق الثاني وكذلك عمليات تدوير السيارات داخل المسجد الكبير وفتح أبواب المسجد الكبير وتنظيم مدخل وخروج وكذلك تحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها، والخدمات الأخرى التي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.