لقطات لبدء عملية نقل كسوة الكعبة الجديدة إلى المسجد الحرام

نشرت قناة الإخبارية صوراً لبداية عملية نقل سقف الكعبة المشرفة الجديد إلى المسجد الكبير.

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بدأت عملية نقل سقف الكعبة المشرفة الجديد إلى المسجد الحرام#الإخبارية pic.twitter.com/4C32QnC9R8

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 29 يوليو 2022

صيانة أسوار الكعبة

نفذت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين أعمال صيانة على جدران الكعبة المشرفة، و 54 حلقة تثبيت للثوب، وإعادة بناء، وفحص كامل لشازروان. الرخام المحيط بالكعبة.

سقف الكعبة المشرفة

تمت حياكة غطاء الكعبة المشرفة في مجمع الملك عبد العزيز لغطاء الكعبة المشرفة، وفق أعلى المعايير والمواصفات، وفقاً لحماس وقيادة المملكة في الكعبة بطريقة دافئة ومشرفة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، في وقت سابق، أن غطاء الكعبة نتاج عام كامل من العمل الدؤوب والاهتمام بأدق التفاصيل التي أدت إلى إعدادكم لهذه الدعوى.