لقطات لجهود الأمن البيئي في خدمة وسلامة ضيوف الرحمن

وأظهرت الصور جهود القوات الخاصة لأمن البيئة في خدمة وأمن وحماية حجاج بيت الله الحرام.

صعود الحجاج إلى عرفات

ورافقت قوافل حجاج مرقد عرفات، اليوم الجمعة، رقابة أمنية مباشرة نفذها عناصر من مختلف القطاعات الأمنية التي طوقت طرق المركبات وممرات المشاة لتنظيمها وفق خطط التصعيد والتجميع. الحجاج وإرشادهم وتأمين الأمن اللازم لهم.

التوجه إلى مزدلفة

بعد غروب الشمس في هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، بدأ الحجاج بالتوجه إلى مزدلفة المقدس وسط منظومة من الإجراءات الصحية والوقائية والخدمات المتكاملة التي أعدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين. على الحجاج أداء مناسكهم بسلام وأمان بعد أن أعطاهم الله الوقوف على عرفات العالي واجتياز الركن الأعظم من الحج.

بعد وصولهم إلى مزدلفة، يؤدي ضيوف الرحمن الجمع بين المغرب والعشاء، متبعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقضون الليل في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد شروق الشمس. صلاة عيد الأضحى برمي الجمرات على جمرات العقبة وذبح الأضاحي.