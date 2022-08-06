لقطات لجهود المرور لتيسير الحركة في أماكن الأمطار

ونشرت الإدارة العامة للمرور مشاهد لجهود شرطة المرور لتسهيل حركة المرور في المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة.

وظهر أعوان المرور خلال تنظيم العملية المرورية في المنطقة، وسط جهد متواصل لتسهيل حركة المركبات وحركة المرور.

المطر في الرياض

جدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض لأمطار معتدلة إلى غزيرة وأتربة مثارة وبَرَد وسيول، وغياب شبه للرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن كل من المدن التالية تأثرت بالظواهر المذكورة أعلاه الحارق، الخرج، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريميلة، حوطة بني تميم، شقراء، درمة، ودرمة. بني تميم.

وستبقى حالة التأهب حتى الثانية من صباح يوم السبت.

المطر في الجوف

كما تتعرض منطقة الجوف للأمطار المعتدلة إلى الغزيرة، ونشاط الرياح السطحية، والأمطار الغزيرة، والبرد، وتقريباً انعدام الرؤية الأفقية.

وتتأثر الظواهر السابقة بكل من أبو عجرم، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل.

توقع الوقت

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار غزيرة معتدلة إلى غزيرة، تتسبب في تدفق السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة ترفع الأتربة والغبار والبرد فوق مناطق نجران. وعسير وجازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما تتاح الفرصة لتكوين غيوم رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار فوق أجزاء من مناطق الرياض وحائل وتبوك والجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء باريو الفراغ). فيما يكون الطقس حاراً جداً في المناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية، وينتشر تأثيره في الأجزاء الوسطى من المملكة.