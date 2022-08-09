لقطات لـ أمطار الخير والبركة على الكعبة المشرفة

نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين مقاطع من أمطار اللطف والبركة التي سقطت على الكعبة يوم الثلاثاء.

وأدى الحجاج مناسكهم وسط هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي، في سياق الموجة التي تعبر المنطقة.

حالة ممطرة

تتأثر العاصمة المقدسة بسبب الأمطار. كما تهطل الأمطار على المسجد الحرام وسط أنباء عن هطول أمطار مفيدة.

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تحذيراً بشأن تعرض منطقة مكة لهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، والغبار المتصاعد والبرد والسيول والرياح السطحية، مما يؤدي إلى ضعف الرؤية الأفقية.

وأشار إلى تأثر الخرمة والمويه وتربة ورانية بالظواهر المذكورة.

انتقل إلى سيول

كما لفت المركز الانتباه إلى تأثير موجة الأمطار التي امتدت إلى العاصمة المقدسة الطائف وجدة حتى الصباح الباكر.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد حذر في وقت سابق من خطورة انتقال السيول، مشيرا إلى أهمية تفاديها ومراقبة تدفقها.