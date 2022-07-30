لقطات لـ أمطار وسيول اليوم في حفر الباطن والقصيم

وفي وقت سابق، نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند صورا لهطول الأمطار التي سقطت على القصيم وحفر الباطن اليوم السبت.

مطر #شروق الشمس # حفر الباطن هذا اليوم. (مقتطف من الهاتف الخليوي) pic.twitter.com/qL5EWwmQeU

– الأستاذ الدكتور عبدالله المسند (ALMISNID) 30 يوليو 2022

وأظهرت الصور سقوط أمطار في الويلية بحفر الباطن اليوم، إضافة إلى هطول أمطار غزيرة غرب المحافظة، فضلا عن هطول أمطار على الشماسية شرق القصيم اليوم.

غرب سيول # حفر الباطن اليوم (مقتطفات WhatsApp) pic.twitter.com/rggwiSQQN3

– الأستاذ الدكتور عبدالله المسند (ALMISNID) 30 يوليو 2022

طقس اليوم

وقال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، إن الفرصة مواتية لعواصف رعدية متوسطة إلى شديدة، والتي ستؤدي إلى تدفق الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وأمطار باردة في منطقتي عسير وجازان. .

فيما تستمر احتمالية تشكل سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والأتربة في أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وأجزاء من منطقتي نجران والباحة، يمتد تأثيرها جنوبا. أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

مطر #شروق الشمس شرق # القصيم اليوم (مقتطفات WhatsApp) pic.twitter.com/8RlC1N1KjK

– الأستاذ الدكتور عبدالله المسند (ALMISNID) 30 يوليو 2022