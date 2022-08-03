لقطات لـ الكعبة المشرفة خلال إزالة الحواجز المحيطة بها

نشرت رئاسة الحرمين صورًا للكعبة المشرفة بعد إزالة الحواجز المحيطة بها.

لاحظ … لحظات البدء في إقامة الحواجز الواقية حول الكعبة ؛ بالتزامن مع بداية الموسم # عمرة pic.twitter.com/oismtDo7EI

– السعودية (Arabiya_KSA) 2 أغسطس 2022

الموافقة الكريمة على إزالة الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة. بهدف تسهيل أداء زوار بيت الله الحرام لطقوسهم بأمان وهدوء.

الموافقة السخية على رفع الحواجز

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة لرفع الحواجز الوقائية حول الكعبة، بالتزامن مع بدء موسم العمرة.

وأكد السديس أن هذا القرار يجسد اهتمام كبار الحكماء بزوار المسجد الحرام وتسهيل شعائرهم وعباداتهم في جو روحي آمن ومهدئ، خاصة مع الحدة التي بدأ المسجد الحرام يشهدها بالتزامن مع ذلك. موسم العمرة. .

استقبال الحجاج

وأضاف أن الرئاسة تعمل مع كافة القطاعات التي تعمل في المسجد الحرام لاستقبال الحجاج وتزويدهم بكافة الخدمات وفق التطلعات الكريمة للقيادة الرشيدة.

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