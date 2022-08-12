لقطات لـ لحظة طعن سلمان رشدي وتفاصيل جديدة للحادث

ألقت شرطة نيويورك، اليوم الجمعة، القبض على الشاب الذي طعن الكاتب البريطاني الهندي سلمان رشدي خلال إحدى الأحداث.

تعرض سلمان رشدي، الروائي الذي أدت كتاباته إلى تلقيه تهديدات بالقتل من إيران في الثمانينيات، لهجوم يوم الجمعة بينما كان يستعد لإلقاء محاضرة في غرب نيويورك.

تفاصيل الحادث

شوهد رجل يقتحم المنصة في معهد تشوتوكوا ويشرع في لكم أو طعن رشدي أثناء تقديمه للجمهور.

سقط الروائي على الأرض وكبح المعتدي العشرات من الحاضرين. لذا اعتقلته شرطة نيويورك.

تم حظر رواية رشدي “آيات شيطانية” في إيران منذ عام 1988، حيث يعتبرها الكثيرون تجديفاً. بعد عام، أصدر المرشد الأعلى الراحل آية الله روح الله الخميني فتوى تسمح باغتيال رشدي. تم الإعلان عن مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يقتله.

فضل قتل رشدي

منذ ذلك الحين، نأت الحكومة الإيرانية بنفسها عن فتوى الخميني، لكن المشاعر المعادية لرشدي لا تزال قائمة. في عام 2012، رفعت منظمة دينية إيرانية شبه رسمية المكافأة على مقتل رشدي من 2.8 مليون دولار إلى 3.3 مليون دولار.

ورفض رشدي التهديد في ذلك الوقت قائلا إنه “لا يوجد دليل” على اهتمام الناس بالجائزة.