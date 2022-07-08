لقطات للأجواء الإيمانية وخشوع وسكينة ضيوف الرحمن في يوم عرفة

وأظهرت الصور الأجواء الروحية ليوم الجمعة، يوم عرفة، حيث تتجه قوافل الحجاج إلى مستوى عرفات المقدس عند شروق الشمس، مليئة بجو الإيمان المليء بالوقار والصفاء، وتحيط به العناية الإلهية والصلاة. ودعوا الله تعالى أن يرحمهم ويغفروا ويغفروا من النار.

صعود الحجاج إلى عرفات

ورافقت قوافل الحجاج إلى ضريح عرفات مراقبة أمنية مباشرة قام بها أفراد القطاعات الأمنية المختلفة التي أحاطت بمسارات المركبات ومسارات المشاة لتنظيمها وفق مخططات التسلق وتجمعات الحجاج، بالإضافة إلى توجيههم وتوجيههم وتجميعهم. نضمن لهم الأمن اللازم.

التوجه إلى مزدلفة

بعد غروب الشمس في هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، بدأ الحجاج بالتوجه إلى مزدلفة المقدس وسط منظومة من الإجراءات الصحية والوقائية والخدمات المتكاملة التي أعدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين. على الحجاج أداء مناسكهم بسلام وأمان بعد أن أعطاهم الله الوقوف على عرفات العالي واجتياز الركن الأعظم من الحج.

بعد وصولهم إلى مزدلفة، يؤدي ضيوف الرحمن الجمع بين المغرب والعشاء، متبعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقضون الليل في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد شروق الشمس. صلاة عيد الأضحى برمي الجمرات على جمرات العقبة وذبح الأضاحي.