لقطات لوصول أولى طلائع الحجاج إلى منشأة الجمرات

أشرف مراسل الإخبارية، عبد الله الرويس، على وصول أوائل الحجاج إلى منشأة الجمرات في منى لإطلاق الجمرة الكبرى.

فيديو | مراسل #الإخبارية عبدالله الرويس يرصد وصول أوائل حجاج بيت الله الحرام لمنشأة الجمرات بمنى لانطلاق الجمرة الكبرى # سلام_آمن pic.twitter.com/dTBd83DfmU

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

وبحسب المراسل، وصل الحجاج الأوائل إلى مرافق الجمرات عبر قطار الأماكن المقدسة.

يلقي كل حاج كل من الجمرات الثلاث بسبع حصى بحجم الحمص، تبعًا لسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لإحياء ذكرى الله في تلك الأيام وفي ذلك المكان، ورمي الحجارة على هذا النحو. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرات على ما يعلم من الله، وكما أمرهم وعلمهم صلى الله عليه وسلم بقوله (خذوا مني مناسككم). وهو ليس كما تقول بعض الشائعات أنه تحرير للشيطان.

مناولة الحصى

كميات الحصى التي يلقيها الحجاج في الجمرات كل عام وتقدر بنحو 1000 طن، يتم التعامل معها من قبل أمانة منطقة مكة المكرمة، والتخلص منها آليا في بدروم جسر الجمرات على عمق 15 مترا، حيث 3 تقوم الناقلات الأوتوماتيكية بتجميع الحصى بعد رميها في أحواض الجمرات الثلاث.

تتكون عملية التخلص من الحجارة من فصل الحجارة عن المواد الأخرى التي يرميها الحجاج وسحب الأحجار بعد تجميعها على جسر الجمرات، من خلال أحزمة يتم التحكم فيها آليًا، وإغلاق أو فتح بواباتها الكهربائية لتصفية الحصى من الحصى. النفايات الأخرى، بواسطة نظام آلي يتم تشغيله بواسطة بوابات كهربائية على أرضيات جسر الجمرات، ويقوم بتحويل الحصى إلى سيارات الضاغط التي تنتظر جمعها وإلقائها في الحقول الخاصة بها.