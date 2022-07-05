لقطات مؤثرة لحاجة مصرية تعبر عن سعادتها لتواجدها في المشاعر المقدسة

أكدت الحاج المصرية ماجي علي سماحي أنها لا تستطيع وصف سعادتها بمجيئها إلى المملكة لأداء فريضة الحج، مشيرة إلى أن الحج حلمها منذ فترة طويلة.

فيديو | عبر #snap_news..

المصريون بحاجة للتعبير عن مشاعرهم من خلال وجودهم في الأماكن المقدسة https//t.co/r7uFT8ll9V# سلام_آمن pic.twitter.com/BYVVZMWleI

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 5 يوليو 2022

وأضاف الحجة خلال لقائه مع قناة الإخبارية، أنه أدى العمرة قبل 10 سنوات واستمر في أداء مناسك الحج منذ ذلك الحين حتى تمكن من توفير المال والمجيء إلى المملكة.

خطط Premade

تشارك جميع الجهات المعنية بالحج في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وفق خطط معدة سلفا وعلى أعلى مستوى.

وتتميز الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام باستخدام التقنيات الحديثة والانسجام والتنسيق المثاليين بين جميع الأطراف المشاركة في موسم حج هذا العام.