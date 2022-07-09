لقطات مباشرة من المسجد الحرام ومنشأة الجمرات

بثت قناة الإخبارية لقطات حية للمسجد الحرام ومرافق الجمرات.

فيديو | لقطات حية للمسجد الحرام ومرافق الجمرات # سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/HlrfIBCNKs

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 9 يوليو 2022

رمي الحجارة

بدأ الحجاج، اليوم السبت، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بإلقاء الجمرات على منى.

يرمي كل حاج سبع حصيات بحجم حبة الحمص في كل من الجمرات الثلاث، تبعًا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ينطلق آلاف الحجاج إلى الجمرات الكبرى في العقبة ثم يتجهون إلى مخارجهم المحددة وسط مراقبة إدارة الحشود من قبل قوات أمن الحج.