لقطات مرعبة لثعبان يمر بجانب طفلتين تلعبان في مياه الأمطار بجازان

وأظهر مقطع فيديو لحظة مرور فتاتين بثعبان في جيزان أثناء لعبهما في مياه السيول.

🚨🚨 مقطع مرور مرعب متداول #ثعبان صورة مقربة كبيرة لطفلين يلعبان بالماء # التورنت ..# جازان_الان pic.twitter.com/EL21sZcJw9

– جازان الان (jazannow) 5 أغسطس 2022

مرت الأفعى دون أن يلاحظها في خط مستقيم فلا تؤذيها.

تحذير من السباحة في مياه الأمطار

جدير بالذكر أن المديرية العامة للحماية المدنية حذرت من مخاطر السباحة في السيول أو الوديان، خاصة في ظل حالة الأمطار في بعض المناطق.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “من أجل سلامتك أثناء هطول الأمطار، لا تسبح في تيارات السيول والوديان ومستنقعات المياه”.

تحذيرات السلامة أثناء المطر

كما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا بشأن الإجراءات المتبعة أثناء هطول الأمطار لسلامة المواطنين.

وقالت الدفاع المدني في إنفوجرافيك على حسابها على تويتر “من أجل سلامتك أثناء هطول الأمطار، ابتعد عن المناطق المنخفضة وبرك المياه والأودية”.