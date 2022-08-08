لقطات من أمطار العاصمة المقدسة اليوم

نشرت منطقة إمارة مكة المكرمة لقطات من أمطار العاصمة المقدسة التي سقطت اليوم الاثنين 10 محرم 1444 هـ.

#فيديو 🎥 مطر # العاصمة المقدسة اليوم الاثنين 10 محرم 1444 هـ تصوير مازن الحتيرشي.# مكة_ناو pic.twitter.com/WKkDfw2lqF

– منطقة امارة مكة (makkahregion) 8 أغسطس 2022

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للطقس في تقريره للطقس اليوم أن تستمر العواصف الرعدية في المدى المتوسط ​​إلى الثقيل، مسببة تدفق الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة من شأنها إثارة الغبار وأمطار البرد فوق مناطق نجران. والباحة وعسير وجازان وما يصاحبها من رعد وأمطار ستستمر الرياح السطحية والغبار المثير فوق مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.