لقطات من أمطار الليث اليوم

نشرت منطقة إمارة مكة المكرمة لقطات من أمطار محافظة الليث التي سقطت اليوم الثلاثاء 11 محرم 1444 هـ.

#فيديو🎥 أمطار إقليمية #شروق الشمسالثلاثاء 11 محرم 1444 هـpic.twitter.com/3l04wKvgDc

– منطقة امارة مكة (makkahregion) 9 أغسطس 2022

حالة ممطرة

تتأثر العاصمة المقدسة بسبب الأمطار. كما تهطل الأمطار على المسجد الحرام وسط أنباء عن هطول أمطار مفيدة.

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنذارا بشأن تعرض منطقة مكة لأمطار معتدلة إلى غزيرة، وأتربة متصاعدة، وبَرَد، وسيول، ورياح سطحية. يؤدي هذا إلى تقليل الرؤية الأفقية.

وأشار إلى تأثر الخرمة والمويه وتربة ورانية بالظواهر المذكورة.

انتقل إلى سيول

كما لفت المركز الانتباه إلى تأثير موجة الأمطار التي امتدت إلى العاصمة المقدسة الطائف وجدة حتى الصباح الباكر.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد حذر في وقت سابق من مخاطر السيول المنقولة، وأبرز أهمية تفاديها وتتبع تدفقها.