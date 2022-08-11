لكبح التضخم.. هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة

سيقرر البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية فِيْ 18 أغسطس.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ مصر، أن معدلات التضخم السنوية تراجعت فِيْ يوليو الماضي إلَّى 14.6 فِيْ المائة، مقارنة بـ 14.7 فِيْ المائة فِيْ يونيو، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وبعض السلع الغذائية، خاصة منتجات الألبان والبيض.

فِيْ غضون ذلك، أعلن البنك المركزي المصري أن معدلات التضخم وصلت إلَّى 15.6٪ فِيْ يوليو، بزيادة قدرها 1٪ مقارنة بشهر يونيو 2022.

يعتبر معدل التضخم المعلن أعلى من النطاق المستهدف الذي حدده البنك المركزي والبالغ 7٪، مع زيادة أو نقصان بنسبة 2٪ فِيْ المتوسط ​​، وذلك بناءً على توقعات الاتجاه برفع أسعار الفائدة.

كَمْ سعر الفائدة فِيْ البنك المركزي

فِيْ 23 يونيو، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عَنّْد 11.25٪ للودائع، و 12.25٪ للإقراض، فِيْما تم رفع أسعار الفائدة بإجمالي 3٪ منذ بداية العام الجاري خلال اجتماعات مارس الماضي. ويجوز.

توقعات برفع أسعار الفائدة فِيْ مصر

توقع الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية أن يتحرك البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، خاصة بعد تأكيد عزم البنك الفِيْدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة فِيْ سبتمبر المقبل، بالإضافة إلَّى استمرار ارتفاع أسعار السلع. فِيْ الفترة المقبلة، مما يدفع البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة. .

وقال الجنينة “أتوقع رفع 1٪ خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية … من أجل الحفاظ على الفارق بين أسعار الفائدة فِيْ مصر وأمريكا، مع تصاعد الاتجاه إلَّى رفع أسعار الفائدة الأمريكية فِيْ سبتمبر المقبل بين 0.5 و 0.75 نقطة أساس “.

وقرر مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنسبة 0.75٪ إلَّى ما بين 2.25٪ و 2.50٪ لمواجهة التضخم فِيْ اجتماعه الأخير، بعد أن وصلت معدلات التضخم إلَّى 9.1٪ فِيْ يونيو الماضي.

شهدت أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار تراجعا خلال الفترة الماضية، حيث تجاوز الدولار حاجز 19.17 جنيها، مقتربا من أعلى قيمة تحققها بعد تحرير البورصة عَنّْد مستوى 19.56 جنيها للدولار. فِيْ 20 ديسمبر 2016.

قال محمد بدرة، الخبير المصرفِيْ، إن البنك المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة بين 1٪ و 2٪ الخميس المقبل لمواجهة ارتفاع التضخم، خاصة بعد الأرقام المعلنة مؤخرًا.

وأضاف أن رفع أسعار الفائدة يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين العاملين بالخارج، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة مهم لتجنب المزيد من الضرر من الميل إلَّى تثبيت أسعار الفائدة.

إصلاح أسعار الفائدة

من ناحية أخرى، قالت عالية ممدوح، رئيس الأبحاث فِيْ بنك بلتون للاستثمار “من المتوقع أن يكون هناك اتجاه لتثبيت أسعار الفائدة فِيْ الاجتماع المقبل، خاصة وأن العائدات على أذون الخزانة المصرية ارتفعت إلَّى مستوى 16٪، الأمر الذي يسمح بذلك”. مساحة لتأجيل قرار رفع أسعار الفائدة الى اجتماع ايلول المقبل “.

وبحسب جدول أعمال اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فقد كانت تستهدف 8 اجتماعات خلال العام الجاري، عقدت 4 منها، فِيْما ستجتمع للمرة الخامسة الخميس المقبل، وتبقى 3 اجتماعات أخرى حتى النهاية. من السنة الأولى منهم فِيْ 22 سبتمبر المقبل.

واتفق الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفِيْ مع الرأي السابق، قائلا إن تثبيت أسعار الفائدة أمر متوقع، وتطورات معلقة من حيث التضخم ومن حيث تحريك أسعار الصرف، خاصة أنه لا يوجد سبب لرفع أسعار الفائدة فِيْ ظل الظروف الصعبة. انخفاض الاستثمارات الأجنبية فِيْ أدوات الدين.

وأضاف أن الأسعار العالمية على مستوى النفط والسلع الغذائية بدأت بالارتفاع نحو الانخفاض وهُو مؤشر جيد.

لماذا ترفع الدول أسعار الفائدة

تقوم الدول برفع أسعار الفائدة كأحد الأسلحة لمواجهة التضخم المرتفع الذي يؤدي إلَّى سحب وامتصاص السيولة الفائضة فِيْ الاقتصاد، بالإضافة إلَّى خفض الطلب، ومنع هروب الاستثمارات الأجنبية فِيْ أدوات الدين أو الأموال الساخنة.