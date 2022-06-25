لكى تكوني شابة وتحصلين على بشرة متألقة وخالية من العيوب عليكى بماسك الخميرة والزبادى

اقامة خميرة وهِيْ من الاشياء الطبيعية التي دخلت مجال مستحضرات التجميل والتي اثبتت فعاليتها فِيْ الحفاظ على البشرة وتركها بيضاء ونضرة مما يمنحك بشرة ناعمة وخالية من التجاعيد ويساعد على التقليل من ظهُور علامات الشيخوخة. . البثور السوداء، وبما أن العديد من النساء يبحثن عن منتجات طبيعية وآمنة للحفاظ على بشرتهن وإعطائها نتائج رائعة، فسوف نقدمها لمتابعينا الأعزاء اليوم من خلال موقع ثقافني المكونات وطريقة الاستخدام قناع الخميرة والزبادي بالتفصيل.

مكونات قناع الخميرة والزبادي

يحتوي قناع الخميرة والزبادي يحتوي على بعض المكونات المتوفرة فِيْ المنزل ورخيصة الثمن لكنها تعطيك نتائج ممتازة وهِيْ كالتالي

ملعقة كبيرة زبادي.

قطعة خميرة طازجة بحجم ليمونة.

ملعقة صغيرة عسل أبيض.

كيفِيْة الإعداد والاستخدام

كيفِيْة العمل والاستخدام قناع الخميرة والزبادي إنه سهل للغاية ويمكنك تنفِيْذه بسهُولة فِيْ المنزل كَمْا يلي

نحضر صحنًا صغيرًا ونخلط الزبادي مع قطعة الخميرة حتى تذوب تمامًا. ثم أضيفِيْ العسل حتى يصبح الخل متماسكًا ومتجانسًا مع بعضهما البعض. بعد ذلك نقوم بغسل الجلد جيداً لإزالة الأوساخ والأوساخ الملتصقة وتجفِيْفه جيداً. ثم نوزع القناع جيداً على البشرة ونتركه لمدة 15 دقيقة حتى يجف. بعد ذلك، اغسليها جيدًا بالماء الفاتر واتركيها حتى تجف وستحصلين على نتيجة رائعة.

فوائد قناع الخميرة والزبادي

لهذا القناع فوائد عديدة للبشرة، ومنها ما يلي

يخلص البشرة من البثور والرؤوس السوداء، حيث تقتل الخميرة البكتيريا المسببة لها. يزيل الرؤوس السوداء لأنه يتغلغل بعمق فِيْ الجلد ويساعد على إزالة الشوائب. يعمل على حماية البشرة من علامات الشيخوخة المبكرة لاحتوائه على مضادات الأكسدة. يزيل الجلد من التصبغات والبقع الداكنة تحت العينين. يساعد على تقشير الوجه وإزالة طبقات الجلد الميت. يغذي البشرة ويزودها بالعديد من الفِيْتامينات والمعادن التي تجعلها ناعمة ورطبة دائمًا. يساعد فِيْ علاج حروق الشمس والتهابات الجلد لما له من خصائص مضادة للالتهابات.

قناع البقدونس والزبادي

وهُو ماسك مفِيْد جدا للبشرة، وسنتعرف معا على مكوناته وكيفِيْة تحضيره واستخدامه على النحو التالي

خذ حفنة من البقدونس واغسلها جيدًا. ثم ضعيها فِيْ الخلاط وأضيفِيْ 1/2 كوب كبير من الزبادي وملعقتين كبيرتين من ماء الورد. اخلطيهم جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا. ثم نجهز دلو ثلج ونسكب الخليط فِيْه ونضعه فِيْ الفريزر. يستخدم يوميا عن طريق تمرير مكعب منه على الجلد بحركات دائرية وترك البقايا على الوجه لمدة نصف ساعة. اتركيه حتى تمتصه البشرة بالكامل ثم اشطفِيْه بالماء.

فوائد ماء الورد

هناك العديد من الفوائد لماء الورد للبشرة، وسوف نتعرف على بعضها فِيْ هذا المقال، وهِيْ كالتالي

يقلل من تهِيْج الجلد واحمراره بسبب خصائصه المضادة للأكسدة. يمنع نمو البكتيريا المسببة لحب الشباب. يستخدم لإزالة الشوائب والغبار والزيوت الملتصقة بالجلد. يساعد على جعل البشرة أكثر نعومة. يقلل الانتفاخ تحت العينين.

أسباب اسمرار الجلد

هناك عدة أسباب تؤدي إلى اسمرار البشرة والمناطق الحساسة، وهِيْ كالتالي