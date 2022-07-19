للإفراج عَنّْ الحبوب الحبيسة.. أوروبا تخفف العقوبات على بنوك روسيا

وأظهرت مسودة وثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيعدل عقوباته على روسيا يوم الأربعاء.

وقالت رويترز إن التعديل يسمح بإلغاء تجميد بعض أموال البنوك الروسية التي قد تكون ضرورية لتخفِيْف الاختناقات فِيْ التجارة العالمية للمواد الغذائية والأسمدة.

وتأتي هذه الخطوة وسط انتقادات من القادة الأفارقة بشأن التأثير السلبي للعقوبات على التجارة، والتي ربما فاقمت النقص الناجم بشكل رئيسي عَنّْ الُغُزو الروسي لأوكرانيا وحصارها لموانئها المطلة على البحر الأسود.

وقالت الوثيقة إنه بموجب التعديل المتوقع أن يوافق عليه مبعوثو الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، ستكون الكتلة قادرة على تحرير الموارد الاقتصادية المملوكة لأكبر البنوك الروسية، وهِيْ VTB و Sofcombank و Novicombank و Otkrit Bank و Promsvyazbank و Bank of Russia.

قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي لرويترز إن عقوبات جديدة ستفرض على أكبر بنك فِيْ روسيا، سبيربنك، والتي ستجمد الأصول بخلاف تلك المطلوبة لتجارة المواد الغذائية.

قال مسؤول إن الاتحاد الأوروبي يعتزم، بموجب ة العقوبات السابقة، تسهِيْل الصادرات الغذائية من الموانئ الروسية التي توقف التجار عَنّْ التعامل معها، على الرغم من أن الإجراءات تستبعد بوضوح الصادرات الغذائية.

ونفى الاتحاد الأوروبي حتى الآن أن تكون عقوباته قد أضرت بتجارة المواد الغذائية.

شددت الدول الأوروبية العقوبات الاقتصادية على القطاع المصرفِيْ الروسي ردا على الحرب على أوكرانيا.

من بين الخطوات المتخذة تجميد أصول البنوك الروسية.