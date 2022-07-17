للبيع ارخص أسْعَار سيارات مستعملة بالسَعُودِيْة بداية من 4500 ريال

للبيع ارخص أسْعَار السيارات المستعملة فِيْ السَعُودِيْةسيارات تويوتا بكافة موديلاتها خلال الفترة الأخيرة وتحديداً فِيْ العشرين سنة الماضية كانت الأكثر مبيعاً فِيْ السوق السعودي لعدة أسباب منها توافر قطع الغيار وعدم وجود أعطال لها وسعرها المميز والرخيص. من الأسباب أيضًا أنها تتحمل الطرق الوعرة وغيرها تتميز بالعديد من التقنيات الحديثة، فضلاً عن كونها مناسبة لجميع الرحَلْات الطويلة عبر المملكة العربية السَعُودِيْة. وأسعار تلك المستعملة منخفضة..

تويوتا كامري 2004 للبيع فِيْ السَعُودِيْة

للبيع فِيْ شرق السَعُودِيْة سيارة تويوتا كامري موديل 2004، وسعرها فِيْ متناول جميع 4500 ريال سعودي نقدا، ومن خلال الأسطر التالية سنعرض باقي إمكانيات السيارة.

ناقل الحركة أوتوماتيكي. سنة تصنيع السيارة 2004. قراءة عداد السيارة للممر 80 ألف كيلومتر. إذا كنت تحب السيارة، فأنت بحاجة إلى الاتصال برقم الهاتف المحمول المعروض أمامك.

لون المركبة أزرق سماوي وهُو اللون الأساسي وليس به أي خدوش أو تقشير.

سيارة تويوتا كورولا 2016

متوفر فِيْ مكة المكرمة تويوتا تويوتا وكورولا موديل 2016. المسافة المقطوعة للسيارة 145000 كيلومتر. أما بالنسبة لحالة السيارة فالهِيْكل جيد وليس به عيوب كَمْا أنه يدعم جميع الطرق وفِيْ الأسطر القليلة القادمة سنشرح باقي إمكانيات السيارة بالتفصيل.

عندما تحب السيارة، يمكنك الاتصال بالهاتف الذي أمامك.

لون السيارة فِيْ حالتها الأصلية أبيض.

نوع الحركة المتحركة للسيارة أوتوماتيكي.

يعمل الوقود فِيْ نظام البنزين.

سعر السيارة 18.000 ألف ريال سعودي.

كيا سيراتو 2016 مستعملة للبيع فِيْ المدينة المنورة.