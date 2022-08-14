للبيع.. حصة فِيْ بورصة للعملات المشفرة بـ 3 مليارات دولار

يجري ليون لي، مؤسس شركة Huobi Group، محادثات مع مستثمرين لبيع حصة أغلبية فِيْ بورصة عملة مشفرة بقيمة 3 مليارات دولار.

كانت Huobi واحدة من أكثر بورصات البيتكوين نشاطًا فِيْ العالم، قبل انسحابها من الصين فِيْ السنوات الأخيرة، والتي كانت ذات يوم أكبر قاعدة مستخدمين وأكبر مصدر للإيرادات.

تمثل الصفقة أكبر عملية استحواذ منذ أن بدأت صناعة التشفِيْر العالمية تعاني من انهِيْار بقيمة 2 تريليون دولار، وفقًا لتقرير بلومبرج.

أجرى عملاق العملة المشفرة الصيني مناقشات مع مجموعة من الممولين لبيع حوالي 60٪ من الشركة التي أسسها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عَنّْ هُويتهم لخصوصية المعلومات، إن جاستن صن، مؤسس Tron، و FTX، وهِيْ شركة تابعة لملياردير التشفِيْر Sam Bankman-Fried، كانا من بين أولئك الذين اتصلوا فِيْ البداية بهُوبي. بشأن نقل الأسْهُمْ.

قال الناس إن الداعمين الحاليين، بما فِيْ ذلك ZhenFund و Sequoia China، تم إبلاغهم بقرار Lee فِيْ اجتماع للمساهمين فِيْ يوليو.

قال أحد الأشخاص إن الصفقة قد تكتمل بمجرد نهاية هذا الشهر، بينما أضاف الناس أن لي يسعى للحصول على تقييم يبلغ 2-3 مليار دولار، مما يعَنّْي أن البيع قد يحقق أكثر من مليار دولار.

وأكد متحدث باسم هُوبي أن لي قد اتصل بالعديد من المؤسسات الدولية بشأن بيع الحصة، لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل.

وقال المتحدث “إنه يأمل فِيْ أن يصبح المساهمون الجدد أقوى وأكثر تعقيدًا، وأن يقدروا قيمة علامة هُوبي التجارية، وأن يستثمروا المزيد من رأس المال والطاقة لدفع نموها”.

توقفت منصة التداول Huobi عَنّْ تقديم الخدمات للمستخدمين الصينيين بعد أن أعلنت بكين العام الماضي أن العملة المشفرة غير قانونية.

منذ ذلك الوقت، سارعت البورصة من توسعها فِيْ الأسواق الخارجية، بما فِيْ ذلك تركيا والبرازيل، لكنها تقاتل أكبر منافسيها مثل Binance و FTX.

قمع التشفِيْر

لم يتضح بعد ما إذا كان الاستحواذ قد يشمل شركة إدارة الأصول الرقمية للمستثمرين المحترفِيْن، Huobi Technology Holdings، المدرجة فِيْ هُونغ كونغ والمصرح بها من قبل منظم الأوراق المالية هناك.

عكست أسهم Huobi Technology خسائرها، محققة نحو 5.7٪ بعد نشر التقرير لأول مرة فِيْ Bloomberg.

ارتفع رمز التداول الخاص بـ Huobi، HT، بنسبة تصل إلَّى 25٪ بعد التقرير، وفقًا لبيانات CoinGecko.

تعامل Huobi مع حوالي 1.12 مليار دولار فِيْ معاملات التشفِيْر فِيْ 24 ساعة حتى 12 أغسطس، وهُو ما يزيد قليلاً عَنّْ نصف الصفقات التي استضافتها Coinbase Global، وفقًا للبيانات التي تتبعها CoinGeco.

تأسست Huobi فِيْ عام 2013 من قبل Li، وهُو مبرمج سابق فِيْ Oracle، والذي سرعان ما حول الشركة الناشئة فِيْ بكين إلَّى منصة تداول البيتكوين الأكثر ازدحامًا فِيْ العالم من خلال عدم فرض أي رسوم على الشركة. المعاملات.

وفِيْ عام 2017، طلب المنظمون الصينيون من البورصات المحلية التوقف عَنّْ استضافة صفقات مختلطة من النقود الورقية والأموال الرقمية، وهِيْ الأولى فِيْ سلسلة من البيانات التي تشكل تهديدًا قمعيًا واضحًا للاستقرار المالي للبلاد.

تخلى لي عَنّْ عدد من واجبات فريقه الإدارية اليومية بسبب الظروف الصحية. الرئيس التنفِيْذي الحالي، Hua Zhou، كان موظفًا سابقًا فِيْ تكنولوجيا المعلومات فِيْ Alibaba Group Holding، قبل الانضمام إلَّى Huobi فِيْ عام 2022.

قال لي، فِيْ مقابلة عام 2022 مع بلومبيرج نيوز، إنه لم يتلق أبدًا أي إشعار رسمي يمنعه من مغادرة الصين، لكنه اختار عدم القيام بذلك بسبب عدم يقينه بشأن المخاطر التي قد تترتب على ذلك.