للبيع سيارات مستعملة بالسوق السعودي بأسْعَار مخفضة

بيع السيارات المستعملة الرخيصة فِيْ السوق السعودي، شهد السوق السعودي مؤخرًا زيادة كبيرة فِيْ السيارات الجديدة، مما دفع العديد من ذوي الدخل المحدود إلى شراء السيارات المستعملة، لذلك سنقوم بشرح تفاصيل السيارات المستعملة لكَمْ. سعر رخيص.

فِيْ الآونة الأخيرة، تم الإعلان عن وجود عدد كبير من السيارات المستعملة من تويوتا وهِيْونداي وهُوندا ونيسان وكيا وغيرها من ماركات السيارات الشهِيْرة والمعروفة فِيْ أسواق السيارات المستعملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والمتوفرة بمواصفات قياسية ورخيص ومناسبة للجميع.

كيا سورينتو 2010 مستعملة

كيا سورينتو 2010 مستعملة للبيع فِيْ المدينة المنورة.

سعر بيع كيا سورينتو المستعملة 45000 ريال سعودي.

يمكن شراء كيا سورينتو بالتقسيط بمقدم 15000 ريال وقسط شهري 4000 ريال.

كيا سورينتو لديها ناقل حركة أوتوماتيكي.

تويوتا كامري متوفرة باللون الفضي الخارجي.

تم استخدام كيا سورينتو لحوالي 13000 كَمْ.

الوقود المستخدم فِيْ سيارة كيا سورينتو هُو البنزين.

وسائل الراحة فِيْ سيارة كيا سورينتو هِيْ المرايا الكهربائية والمرايا القابلة للقفل والمفروشات الجلدية وتكييف الهُواء وفتحة السقف وجهاز التحكَمْ عن بعد والطاقة.

يتكون نظام صوت السيارة فِيْ كيا سورينتو من مشغل DVD ومشغل أقراص مضغوطة ومنفذ USB ومبدل أقراص مضغوطة ومدخل AUX.

تشمل ميزات سلامة السيارة وسادة هُوائية جانبية ووسادة هُوائية للسائق ووسادة هُوائية للراكب.

السيارة لديها نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل، والمقاعد الكهربائية والمصابيح الأمامية.

للتواصل مع البائع والحصول على سيارة كيا سورينتو، اتصل على 0591722496 أو WhatsApp على 00966591722496.

تويوتا كورولا مستعمل للبيع

تويوتا كورولا 2017 مستعملة للبيع فِيْ حفر الباطن.

سعر بيع تويوتا كورولا المستعملة 25000 ريال سعودي.

يمكن شراء سيارة تويوتا كورولا بالتقسيط بدفعة مبدئية 5000 ريال وقسط شهري 1،000 ريال.

الوقود المستخدم فِيْ تويوتا كورولا هُو البنزين.

ناقل الحركة فِيْ تويوتا كورولا أوتوماتيكي.

اللون الخارجي لسيارة تويوتا كورولا أبيض.

قطعت تويوتا كورولا 160 ألف كيلومتر.

تحتوي تويوتا كورولا على تنجيد جلدي وتكييف ومرايا كهربائية وقفل المرايا.

تحتوي السيارة على إطارات ومقاعد كهربائية ومصابيح ضباب وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفِيْة ونظام تثبيت السرعة ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

تحتوي السيارة على بلوتوث ومدخل AUX ونظام تحكَمْ فِيْ عجلة القيادة ومنفذ USB.

يمكن للمشتري التواصل مع البائع والحصول على السيارة، يرجى الاتصال على 0595031057 أو عبر WhatsApp على 00966595031057.

سيارات تويوتا كامري مستعملة للبيع

متوفر للبيع تويوتا كامري مستعملة من سنة 2017 للبيع فِيْ مدينة القصيم.

سعر بيع سيارة تويوتا كامري مستعملة فِيْ سوق السيارات 30 ألف ريال سعودي.

تويوتا كامري تأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

تويوتا كامري متوفرة باللون الأبيض الخارجي.

للتواصل والاستشارة اتصل بالهاتف المحمول.

تويوتا كامري لديها عداد مسافة 150.000 كَمْ.

للبيع هِيْونداي عزر 2009

هِيْونداي ازير للبيع فِيْ الرياض بحالة جيدة و هِيْكل السيارة به خدوش طفِيْفة يمكن تعديلها بسهُولة.

سعر السيارة 11 ألف ريال سعودي نقدا.

ومن مميزات السيارة أنها تحتوي على حساسات وإطارات وإنذار ومصابيح ضباب.

تحتوي السيارة على مدخل AUX ومنفذ USB وبلوتوث ومشغل أقراص مضغوطة.

لمزيد من المعلومات حول إمكانيات السيارة، اتصل بالبائع على الهاتف المحمول.

تويوتا كورولا للبيع

صُنعت تويوتا كورولا عام 2007، وموديلها خليجي، مما يعني أنها متينة للغاية على جميع أنواع الطرق الوعرة، واللون الأساسي أبيض فاتح، والسيارة فِيْ المدينة المنورة.

وتتميز بمميزات عالية مثل التكييف وناقل الحركة الأوتوماتيكي والبلوتوث والمرايا تعمل على النظام الكهربائي، ويبلغ سعر تلك السيارة 8 آلاف ريال سعودي. لمزيد من المعلومات حول السيارة، اتصل بنا عبر الهاتف.

سيارة هِيْونداي أكسنت 2016