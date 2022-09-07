هنا.. رابط مباشر dirasat-gate.org للتقديم استمارة القبول المركزي العراق 2022-2023 ،أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية في الأوقات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق ال7 من سبتمبر الجاري لعام 2022م عن مفاتيح القبول الرسمية والمعتمدة الخاصة بكافة التخصصات ،كذلك طلبة التخصصات الفنية وكافة المستندات المطلوبة لقبول الطلب في الكلية واختبارات القدرات.

تقديم استمارة القبول المركزي في العراق 2022/2023

فِيْ الوقت الحالي، يستعد جميع طلاب وطالبات المرحَلْة الإعدادية السادسة لجميع الفروع الأدبية والبيولوجية والتطبيقية فِيْ العراق، ذكورا وإناثا، للتقدم للالتحاق بالجامعات فِيْ جميع المحافظات. للعام الدراسي الجديد، يعتمد القبول فِيْ الكليات والمعاهد المختلفة على الرسوم التي تنشرها وزارة التربية والتعليم العراقية فِيْ قائمة تتضمن الحد الأدنى لمتطلبات القبول فِيْ الجامعات للعام الدراسي الجديد.

تسجيل استمارة القبول المركزي في العراق 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت رسمياً خلال الساعات القليلة الماضية أنه من المقرر أن يكون التسجيل متاحاً خلال الأيام القليلة المقبلة على استمارة التسجيل الإلكتروني فِيْ الجامعات العراقية للطلاب الحاصلين على شهادة الصف السادس الإعدادي 2022 إجمالاً. من أجل تسجيل رغبات القبول الخاصة بهم من خلال موقعهم الرسمي على شبكة الإنترنت، حيث يتم تحديد نتيجة القبول بناءً على الضوابط المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية للقبول فِيْ الجامعات المختلفة.

رابط تسجيل استمارة القبول المركزي في العراق 2022/2023

تم تفعيل رَابِطْ استمارة القبول المركزية للتقدم للجامعات العراقية 2022-2023 من خلال رَابِطْ الموقع الإلكتروني لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة حيث يتم تسجيل الدخول الى الموقع بشكل مباشر ومن ثم يتم اختيار التسجيل فِيْ القبول المركزي فِيْ العراق الكترونيا بناء على معدلات القبول المعلنة حيث يتم تحديد خيارات القبول المركزي باختيار الجامعات المتاحة حسب تخصص الطالب كَمْا يتم الإعلان عن نتيجة القبول من خلال الموقع الرسمي الذي يتم تفعيله عبر موقع الوزارة.

هنا.. رابط مباشر dirasat-gate.org للتقديم استمارة القبول المركزي العراق 2022-2023 كذلك وفرت عدد من المؤسسات التعليمية والكليات صفحات إلكترونية خاصة بالرد على تساؤلات الطلاب ومتابعة كافة التطورات والتغيرات في الكلية والتسهيلات المقدمة.