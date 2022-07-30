للتنازل بدون مقابل سيارات مستعملة أحدث موديل بالسَعُودِيْة 2022

يتطلع الكثير من الناس إلى شراء سيارة مستعملة لتسهِيْل حياتهم، لذا فإن أولى خطواتهم فِيْ البحث هِيْ العثور على سيارة حديثة تلبي متطلباتهم، بالإضافة إلى كونها بسعر مناسب لحالتهم الاقتصادية، لذلك اليوم قررنا إعطاء كافة المعلومات التفصيلية عن السيارات المستعملة المتاحة للتخصيص دون المقارنة مع داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، طالما أن الطراز حديث، ولمعرفة تفاصيل السيارات المتاحة، كل منها على حدة، تابع قراءة ما يلي مقالة – سلعة.

تسليم السيارات مجانا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

ك 8 2022

السيارة متوفرة فِيْ فئة السيدان الفسيحة، كَمْا أن لديها محرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي، حيث أنها موديل 2022، وهِيْ مناسبة لفئة الدخل المنخفض مع هِيْكل السيارة المستعمل، وعدد كيلومترات نطاقات المشاة. من 500 إلى 900000 كَمْ.

لقد كان لها خدمة فِيْ عمر السيارة، وهِيْ الآن فِيْ حالة ممتازة، والجدير بالذكر أن كيا K8 تتميز بلونها الأزرق الجذاب.

كَمْا أنها تابعة لمصرف الرَاجحّيْ لتمويل السيارات، بحيث تكون الأقساط المتبقية 54 شهرًا.

كَمْا تبلغ قيمة القسط “2685 ريالاً” شهرياً، ويبلغ إجمالي قيمة السيارة “195 ألف ريال”.

السيارة متوفرة بجدة بحالة جديدة وللتواصل مع المالك اتصل على (0540896608).

هِيْونداي توسان 2022

السيارة موديل 2022، وهِيْ من النوع الأوتوماتيكي، ولها لون أزرق يعجبني كثيراً، بالإضافة إلى كونها سيارة عائلية لما تتمتع به من اتساع وراحة لمستخدميها من كيلومترات فصاعداً حتى 9000 كيلومتر.

وتأتي السيارة بضمان لمدة ثلاث سنوات، وقد تم سداد قسط شهري، بحيث تكون الأقساط التالية 1،805 كل شهر، وعادةً يتم سدادها فِيْ اليوم السابع والعشرين من الشهر.

بالإضافة إلى ذلك، تمت صيانة السيارة بالكامل وتغيير زيتها.

السيارة ممولة من مصرف الرَاجحّيْ، والباقي أقساط لمدة 60 شهرًا، وبذلك يكون مبلغ التمويل 145 ألف ريال سعودي.

تم شراؤها فِيْ 1 يونيو 2022 وهِيْ جديدة، للسفر فقط.

موقعها مدينة الرياض والتواصل (050033901).

هِيْونداي أزيرا 2022