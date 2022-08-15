للجلسة الثانية.. تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الاثنين مع استئناف الإنتاج على العديد من المنصات البحرية الأمريكية فِيْ …

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.3 بالمئة إلَّى 97.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0034 بتوقيت جرينتش بعد هبوط 1.5 بالمئة يوم الجمعة.

وصل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلَّى 91.87 دولار للبرميل، بانخفاض 22 سنتًا، أو 0.2 فِيْ المائة، بعد انخفاض 2.4 فِيْ المائة فِيْ الجلسة السابقة.

قال أمين الناصر الرئيس التنفِيْذي لشركة أرامكو السعودية للصحفِيْين يوم الأحد إن الشركة مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلَّى طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا إذا طلبت الحكومة السعودية ذلك.

واضاف “نحن واثقون بقدرتنا على زيادة انتاجنا الى 12 مليونا فِيْ اي وقت عَنّْد الحاجة او بدعوة من الحكومة او وزارة الطاقة لزيادة انتاجنا”.

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3 فِيْ المائة الأسبوع الماضي بعد الأضرار التي لحقت بخط أنابيب عطل الإنتاج فِيْ العديد من المنصات البحرية فِيْ خليج المكسيك.

وقال مسؤول بميناء لويزيانا إن المنتجين تحركوا لاستئناف بعض الإنتاج المتوقف بعد الانتهاء من الإصلاحات فِيْ وقت متأخر من يوم الجمعة.