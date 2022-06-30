للجم أسعار النفط.. ماذا قررت “أوبك+” فِيْ اجتماعها

أعلنت دول كتلة “أوبك بلس”، الخميس، خلال اجتماعها أنها حافظت على هدفها بزيادة الإنتاج بشكل طفِيْف لهذا الصيف.

قالت مجموعة أوبك + يوم الخميس إنها ستلتزم بزيادات إنتاج النفط المقرر إجراؤها فِيْ أغسطس، لكنها تجنبت مناقشة سياسة الإنتاج اعتبارًا من سبتمبر المقبل فصاعدًا، حتى مع ارتفاع الأسعار بسبب شح الإمدادات العالمية والمخاوف بشأن عجز أعضاء مجلس الأمن. المجموعة لضخ المزيد من النفط الخام.

وعقد اجتماع يوم الخميس للمجموعة، التي تضم السعودية وروسيا ومنتجي النفط الرئيسيين الآخرين، قبل أيام من جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن فِيْ الشرق الأوسط، والتي ستشمل الرياض، حيث من المتوقع أن يضغط على المملكة لضخ المزيد.

فِيْ آخر تجمع لها فِيْ 2 يونيو، قررت أوبك + زيادة الإنتاج شهريًا بمقدار 648 ألف برميل يوميًا فِيْ يوليو وأغسطس، ارتفاعًا من خطة سابقة كانت الدول المنتجة بموجبها تضخ 432 ألف برميل يوميًا شهريًا.

رحبت واشنطن بقرار 2 يونيو لتسريع زيادات الإنتاج، بعد أشهر من المطالب الغربية بضخ مزيد من النفط من أعضاء أوبك +، التي تضم أعضاء فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول.

وارتفعت أسعار النفط إلَّى أعلى مستوياتها منذ 2008، حيث قفزت فوق 139 دولارًا للبرميل فِيْ مارس بعد أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، فِيْ خطوة تصفها موسكو بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

وتراجعت الأسعار منذ ذلك الحين، لكنها لا تزال أعلى من 115 دولارًا يوم الخميس بسبب شح الإمدادات والمخاوف من أن أعضاء أوبك ليس لديهم طاقة فائضة كافِيْة لزيادة الإنتاج بسرعة. وقال محللون إن هذه المخاوف ألقت بظلالها على المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.

وقالت الكتلة فِيْ بيان لها، اليوم الخميس، فِيْ ختام اجتماع مغلق بالفِيْديو، إن ممثلي الدول الثلاث عشرة الأعضاء فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائهم العشرة، اتفقوا على أن “إنتاج أغسطس سيتم تعديله. بزيادة قدرها 648 ألف برميل يوميا “كَمْا فِيْ يوليو المقبل، مقارنة بـ 432 ألف برميل حددت فِيْ الأشهر السابقة.

– الاسعار تستجيب

منذ بداية الحرب فِيْ أوكرانيا، قفز سعر برميل برنت بحر الشمال بنحو 16 فِيْ المائة، وسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 17 فِيْ المائة، خاصة مع فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فرض حظر على الشحنات الروسية.

بعد قرار التجميع، هبط سعر النفط فِيْ الأسواق العالمية حوالي الساعة 12.40 بتوقيت جرينتش، وانخفضت أسعار النفط أكثر من ثلاثة فِيْ المائة يوم الخميس، مع تأكيد مجموعة أوبك + أنها لن تزيد إنتاجها النفطي فِيْ أغسطس إلا بالقدر الذي كانت عليه. أعلن سابقا بالرغم من ندرة الإمدادات العالمية. لكنها تركت السوق فِيْ حيرة من أمرها بشأن حجم إنتاجها المستقبلي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 3.42 دولار أو ثلاثة بالمئة لتبلغ عَنّْد التسوية 109.03 دولار للبرميل. أما عقود أغسطس، التي تنتهِيْ يوم الخميس، فقد تراجعت 1.45 دولار، أو 1.25 فِيْ المائة، لتبلغ عَنّْد التسوية 114.81 دولار للبرميل.

كَمْا تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي، منخفضة 4.02 دولار، أو 3.66 فِيْ المائة، لتبلغ عَنّْد التسوية 105.76 دولار للبرميل.

فِيْ مواجهة ارتفاع الأسعار منذ بداية الأزمة الأوكرانية، دعت فرنسا الدول المنتجة مرة أخرى يوم الاثنين إلَّى زيادة حصصها “بشكل استثنائي”.

وسيكون هذا الموضوع على جدول أعمال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية منتصف يوليو.

اعترفت الولايات المتحدة بمواصلة محادثاتها مع الدول الرئيسية المصدرة للنفط فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ورغبتها فِيْ زيادة إنتاجها النفطي، حيث تصل أسعار الخام إلَّى نحو 110 دولارات للبرميل، الأمر الذي يدفع تضخم أسعار المستهلكين. معدلات إلَّى مستويات عالية فِيْ العديد من دول العالم.