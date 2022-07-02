للحجاج.. احذروا هذه الأغذية قد تتسبب في التسمم الغذائي

حذر استشاري التغذية العلاجية الدكتور عبدالعزيز العثمان الحجاج من تناول الطعام البارد المكشوف الذي قد يؤدي إلى التسمم الغذائي.

فيديو | استشاري التغذية الدكتور عبدالعزيز العثمان الأطعمة الباردة والمكشوفة مثل السلطات يمكن أن تسبب تسمم غذائي للشاهين ويجب احترام أغذية الحملة.# program_120#الإخبارية pic.twitter.com/CZ8stw1BH6

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 2 يوليو 2022

أنواع التسمم الغذائي

وقال العثمان في تصريحات لبرنامج “120” الذي تبثه قناة “الإخبارية” هناك أنواع من التسمم الغذائي وهي تسمم كيماوي مع وجود ملوثات، وهناك تسمم جرثومي من خلال التعرض للغذاء. درجة حرارة لفترة طويلة، مما يسمح لهذه الميكروبات بالنمو.

الأطعمة التي تسبب التسمم

وأوصى بعدم تناول السلطات والأطعمة الباردة والمكشوفة، وكذلك التقليل من تناول المشروبات الغازية والكافيين مثل القهوة والشاي.

وطالب الحجاج بالالتزام بالطعام في مخيمات الحج حيث توجد جهات رقابية صحية تراقب وتراقب سلامة الغذاء في المخيمات.

كما حذر من تناول الأطعمة المختلطة مثل الشاورما والهامبرجر والفلافل والحمص والتبولة. لأنها مصادر مفتوحة ويمكن أن تسبب التسمم الغذائي.