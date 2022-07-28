للحصول على يدين كالحَلْيب اصنعي خلطة بياض الثلج لتبييض اليدين

اقامة بياض الثلج هُو أحد الخلطات السحرية التي تفتح اليدين وتجعلها بيضاء كالحَلْيب وناعمة كجلد الطفل دون تدخل الكريمات الكيماوية التي تلحق الضرر بالجلد فِيْ نهاية المطاف، وهنا سوف نقدم لك طريقة بسيطة لتطبيق هذا المزيج على البشرة لنتائج مبهرة فِيْ الصيف، وهذا يتكون الخليط من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة متوفرة فِيْ كل منزل، وهِيْ الأرز والنشا وماء الورد ومكونات أخرى، والأرز معروف بفوائده العديدة للبشرة، فهُو سر البياض للكوريين. من خلال هنا موقعنا يعلمني فلنلتقي طريقة تحضير الخليط السحري لبياض الثلج واحصل على نتائج مبهرة ومضمونة.

مكونات خليط بياض الثلج

للحصول على يد بيضاء مثل الحَلْيب، يجب أن تتوفر بعض المكونات البسيطة لتحضير خليط بياض الثلج لنتعرف عليهم على النحو التالي –

نصف كوب أرز.

ملعقة كبيرة عسل

ربع كوب ماء ورد.

عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من النشا

2 كوب ماء

خطوات التحضير والتحضير.

لتحضير خليط بياض الثلج ولكي تكون يداك كالحَلْيب، عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة، لنتعرف عليها، وهِيْ كالتالي –

نحضر قدرًا عميقًا ونضعه على النار ونضع فِيْه الماء والأرز ونتركه حتى يغلي، وبعد ذلك نرفع القدر عن النار ونتركه حتى يبرد. ثم نأخذ الخلاط الكهربائي ونضيف ماء الورد والليمون مع اضافة العسل ونخلط جيدا. ثم نضع الأرز المسلوق مع التحريك المستمر حتى نحصل على خليط كريمي. ثم ضعي المزيج فِيْ زجاجة، وأغلقيه جيدًا واحفظيه فِيْ الثلاجة لحين الاستخدام.

كيف تستعمل

سنقدم طريقة سهلة لتطبيق هذا الخليط على يديك والحصول على نتيجة رائعة. دعنا نتعرف عليها وهِيْ كالتالي –