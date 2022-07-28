للرجال والنساء وشُروطْ القبول ورَابِطْ التقديم فِيْ القوات البرية الملكية السَعُودِيْة

تتزايد محركات البحث حاليًا حول كيفِيْة التسجيل للرجال والنساء للتقدم إلى القوات البرية الملكية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وسنشرح شُروطْ التقديم ورَابِطْ التقديم فِيْ المقال وكيفِيْة التسجيل بالخطوات والتفاصيل.، كَمْا أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السَعُودِيْة أنها خصصت رَابِطْ التطبيق للقوات البرية الملكية السَعُودِيْة مباشرة لتسهِيْل عمليات التقديم من قبل مواطني الدولة وبالتالي يتم التسجيل مبدئيًا باستخدام بوابة التوظيف الموحدة. ومن ثم يتم استكَمْال الطلب إلكترونياً، وفِيْ إطار ذلك تم تحديد شُروطْ القبول وفقاً لطبيعة العمل فِيْ القطاع العسكري الفعلي.

الشُروطْ الواجب توافرها للقبول فِيْ القوات البرية الملكية السَعُودِيْة

يشترط فِيْ المتقدمين من كلا الجنسين أن يكونوا من أصل سعودي ولديهم هُوية وطنية سعودية، باستثناء الأفراد الذين يعمل آباؤهم خارج المملكة العربية السَعُودِيْة.

للقبول فِيْ القوات البرية، يجب أن يكون عمر الأشخاص المقبولين فِيْ القوات البرية الملكية 17 عامًا أو أكثر، وبحد أقصى 40 عامًا.

يشترط أيضًا أن تكون أعزبًا أو متزوجًا من غير سعودي.

يجب أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا لدخول الخدمة واجتياز اختبارات القبول بنجاح.

من شُروطْ القبول أن يكون حسن السيرة والسلوك، بالإضافة إلى عدم اتهامه بأي نوع من جرائم العار والأمانة وعدم محاكَمْته فِيْ الماضي.

كَمْا يشترط النجاح فِيْ كل من اختبار القدرات البدنية والفحص الطبي، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

مطلوب أيضًا ألا تكون قد عملت سابقًا فِيْ أي من القطاعات الحكومية أو العسكرية وتم طردك منها.

يجب أن يكون لديك أحد المؤهلات المطلوبة لتخصصات القوات البرية الملكية.

كيفِيْة التصرف فِيْ حالة ظهُور رسالة خطأ فِيْ السجل

تحتاج إلى النقر فوق أيقونة نسيت كلمة المرور وتدوين رقم التعريف بالإضافة إلى رقم الهاتف المحمول. ثم ينتظر قليلاً حتى يتم إرسال رقم جديد لتعيين كلمة المرور إلى الهاتف عبر رسالة يتم إدخالها على الموقع. يجب على مقدم الطلب إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، بالإضافة إلى إرفاق جميع المستندات الرسمية التي تثبت صحتها. بعد ذلك، تضغط على أيقونة الإرسال.

كيفِيْة التسجيل فِيْ القوات البرية الملكية السَعُودِيْة