للسعوديين..تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مدعوم بدون أي ضمانات أو رسوم إدارية

حقق حَلْم مشروعك واحصل على تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوسيع النشاط أو دفع فواتيرك ومتأخراتك ودفع رواتب الموظفِيْن وشراء معدات جديدة وغير ذلك من خلال شركة الأمثال للتمويل المضمون. وهُو أحد منتجات تمويل المشاريع وهُو برنامج مخصص لتجاوزات تكاليف تداعيات كورونا التي أثرت لهذا السبب قدم الأمثال قرضا لقطاع الأعمال بدعم من البنك المركزي السعودي بالتعاون مع ( كفالة) والتي تقدم المساعدة المالية للشركات أو المؤسسات المجدية اقتصاديا والتي ليس لديها موافقات أو ضمانات للحصول على القرض من مؤسسات التمويل المعتمدة، ولهذا ساهم البرنامج فِيْ ذلك فهُو ضامن وشريك تضامني لمجموعة من الشركات معتمد من قبل البنك المركزي السعودي لتطوير قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة لتحقيق دوره فِيْ زيادة الاقتصاد السعودي مما يساعد على توفِيْر فرص عمل من ناحية أخرى.

مزايا برنامج التمويل المضمون شركة الأمثال

التمويل بدون أي ضمانات أو حتى رهن عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية.

تمنح الشركة تأجيل أول 6 أقساط (ستة أشهر).

فترة سداد مرنة على أقساط تصل إلى 36 شهرًا.

تقدم شركة الأمثال قرض غير إداري يصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي.

هامش الربح السنوي مميز جدا بنسبة 4٪ فقط من قيمة التمويل.

مكرسة لدعم وتحسين اقتصاد المملكة العربية السَعُودِيْة.

شُروطْ تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

يشترط فِيْ مالك العميل أن يكون سعودي الجنسية. يجب أن تكون الشركة قائمة ولديها سجل تجاري. الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة للحصول على قرض بدون ضمان.

كيفِيْة التقدم بطلب للحصول على قرض الأعمال الصغيرة

يمكنك تقديم طلب قرض من خلال الرَابِطْ شركة التمويل الأمثل لمزيد من المعلومات حول التمويل المضمون، اتصل على الرقم المجاني للشركة 8003015555، أو يمكنك التوجه لأقرب فرع وتقديم الأوراق وكل ما يلزم، علما أن الشركة تتعاون بضمان وبدعم من البنك المركزي السعودي. .

المستندات المطلوبة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة