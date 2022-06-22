للسعوديين 50 ألف ريال بدون كفيل بأقساط ميسرة بدون تحويل الراتب بموافقة فورية

للمواطنين السعوديين: 50،000 ريال سعودي بموافقة فورية عند طلب تمويل شخصي سهل مقدم من شركة إمكان الراجحي للتمويل في المملكة العربية السعودية. دخل شهري يعادل 4000 ريال سعودي على الأقل مع توفير العمر المناسب ابتداءً من خمسة وعشرين عامًا وغيرها من الشروط اللازمة للتمويل للحصول على تمويل شخصي سريع بأقساط ميسرة لجميع العملاء السعوديين لمدة 60 شهرًا دون الحاجة إلى كفيل كذلك دون تحويل الراتب الشهري من خلال شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على التمويل الميسر عن طريق شركة إمكان

في الفترة الماضية شركة إمكان يتم تقديم التمويل الشخصي الميسر بالتعاون مع مصرف الراجحي السعودي بموافقة فورية بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري مع فترة سداد ميسرة تصل إلى 60 شهرًا لجميع العملاء ، ولكن بعد توفير جميع الضوابط والشروط اللازمة لذلك. الموافقة الفورية على التمويل الشخصي المتاح الآن للمواطنين السعوديين على النحو التالي:

يتطلب التمويل الميسر توفير فترة خدمة عمل تبدأ من ستة أشهر أو أكثر إذا كان مقدم الطلب يعمل في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

ضرورة توفير حد أدنى للراتب الشهري يبدأ من 4000 ريال سعودي فأكثر وذلك بعد الاتفاق على تمويل شركة إمكان التابعة لمصرف الراجحي السعودي في المملكة.

يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على الجنسية السعودية وأن تتراوح أعمارهم بين 25 و 60 عامًا ، بموافقة الشركة فقط.

كما أن التمويل الشخصي الميسر لشركة إمكان للتمويل لا يتطلب توفير جهة العمل سواء كان قطاعًا خاصًا أو حكوميًا في المملكة العربية السعودية.

جميع مزايا التقديم للحصول على تمويل شخصي سهل من خلال شركة إمكان