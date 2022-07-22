للسعودي 5000 ريال تمويل شخصي فوري بلا تحويل الراتب عبر منصة سلفة

يمكن للمواطن السعودي فِيْ المملكة، فِيْ الفترة الحالية، الحصول على تمويل شخصي فوري من 1،000 ريال إلى 5،000 ريال سعودي بهامش ربح تنافسي عبر منصة سلفا الإلكترونية، والتي استطاعت إرضاء رغبات العملاء السعوديين، حيث زودتهم بها. التمويل الشخصي بإذن من البنك المركزي السعودي دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري على المنصة، كَمْا قدم طفرة فورية تساعد المجتمع السعودي فِيْ هذه الظروف الحالية حيث أتاح التقديم عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب لا يوجد مكان آخر لتنفِيْذ رؤية المستقبل فِيْ المملكة، لذلك يرغب الكثير من المواطنين فِيْ التقدم عبر منصة سلفا للحصول على أسرع تمويل دون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد مقررة ستة أشهر مع ميزة الإيداع السريع، إذا الشُروطْ والأحكام التي تتطلبها مباراة المنصة.

جميع الشُروطْ اللازمة لاعتماد الأموال الشخصية من خلال منصة سلفا

أن يحصل المتقدم السعودي على تمويل شخصي فوري منه منصة متقدمة يجب توفِيْر جميع الضمانات والشُروطْ اللازمة للتمويل الشخصي، بما فِيْ ذلك إثبات الدخل الشهري الثابت لجميع العملاء السعوديين الذين يطلبون التمويل، والذي يمكن أن يصل إلى 5000 ريال سعودي على الأقل، لذلك سنقوم اليوم بشرح جميع الضوابط اللازمة فِيْ المنصة. كالآتي

لتمويل منصة سلفا عبر الإنترنت، يشترط المساهمة براتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي من أجل الحصول على تمويل شخصي سريع.

يجب ألا يقل عمر المتقدم السعودي عن 23 عامًا أو أكثر، ولا يزيد عن 60 عامًا بعد الموافقة على المنصة.

يجب على مقدم الطلب توفِيْر فترة العمل المطلوبة لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين فِيْ القطاع العام من غير موظفِيْ القطاع الخاص. يجب أن يوفروا فترة عمل كافِيْة لا تقل عن 6 أشهر.

جميع مزايا تمويل منصة سلفا الالكترونية عند طلب التمويل الشخصي