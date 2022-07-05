للشهر الثالث على التوالي.. “المركزي” الأسترالي يرفع أسعار الفائدة إلَّى 1.35%

وأثار فِيْ إشارة إلَّى رفعه أكثر فِيْ المستقبل حيث يكافح لاحتواء ارتفاع التضخم حتى مع خطر التسبب فِيْ انكَمْاش اقتصادي.

فِيْ ختام اجتماع السياسة فِيْ يوليو، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلَّى 1.35٪، ليصل حجم الزيادة إلَّى 125 نقطة أساس منذ مايو، فِيْ أسرع سلسلة من التحركات منذ 1994.

وقال فِيْليب لوي محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فِيْ بيان “يتوقع المجلس اتخاذ مزيد من الخطوات فِيْ عملية تطبيع الأوضاع النقدية فِيْ أستراليا فِيْ الأشهر المقبلة”.

كان الارتفاع متوقعًا على نطاق واسع فِيْ الأسواق، وتراجع الدولار الأسترالي بشكل طفِيْف كرد فعل للقرار، ووصل إلَّى 0.6863 دولار.

من المقرر صدور بيانات رسمية عَنّْ تضخم أسعار المستهلكين للربع الثاني فِيْ وقت لاحق من هذا الشهر، حيث من المتوقع أن تظهر ارتفاعًا مقلقًا آخر إلَّى 6٪ أو أكثر، وهِيْ مستويات لم نشهدها منذ فرض ضريبة المبيعات فِيْ عام 2000.

ومن المرجح أيضًا أن يتسارع التضخم الأساسي ليتجاوز 4٪، مبتعدًا عَنّْ النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي عَنّْد 2-3٪.