للعرايس.. مقشر القهُوة السحري لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد والجلد الميت والبقع الداكنة فِيْ دقائق

تعاني معظم أنواع البشرة من مشكلة تسمير البشرة، والتجاعيد، والترهل، وظهُور البقع الداكنة، والبثور السوداء ومشاكل أخرى، وعلى رأس هذه الأنواع البشرة الدهنية، وتعاني البشرة المختلطة من نفس المشاكل، ولكن فِيْ أماكن معينة، تعاني البشرة الجافة من الترهل والتجاعيد والجفاف، بينما نادرًا ما تعاني البشرة العادية من مشاكل، لكن كل هذه الأنواع تحتاج دائمًا إلى تقشير الجلد لإزالة الجلد الميت وتجديد شباب الوجه، وفِيْ الفقرة التالية سنعرض لك مقشرًا طبيعيًا للتخلص من الكل مشاكل بشرة.

مقشر القهُوة لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة فِيْ دقائق

القهُوة من أفضل المكونات التي تساعد على تقشير البشرة وتجديد الخلايا، لذلك قمنا بصنع مقشر تتوفر مكوناته فِيْ كل منزل، آمن للبشرة ومناسب لجميع أنواع البشرة، ومكونات هذه الوصفة هِيْ التالية

قهُوة.

مسحوق النشاء؛

زيت جوز الهند الخام.

عصير الليمون.

الآن، فِيْ الفقرة التالية، سنوضح لك خطوات تحضير هذه الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة، فابق على اتصال.

خطوات تحضير مقشر القهُوة لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

نحضر وعاء متوسط ​​ونضع فِيْه ملعقة كبيرة من القهُوة ونضيف ملعقتين كبيرتين من الليمون بعد عصره وتقليبه.

أضف ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند الخام وملعقة كبيرة من مسحوق النشا إلى هذا الخليط وحركه مرة أخرى.

قبل استخدام الوصفة يجب غسل وجهك جيداً بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك حتى تفتح مسام الوجه.

نقوم بتوزيع الوصفة على الوجه بالكامل، مع تجنب تطبيق الوصفة على منطقة العين، وترك الوصفة على بشرتنا لمدة ثلث ساعة على الأقل.

نغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم نضع مكعبًا من الماء المثلج أو ماء الورد حتى تغلق المسام.

نغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم نضع مكعبًا من الماء المثلج أو ماء الورد حتى تغلق المسام. تتكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوعين.

ما هِيْ فوائد القهُوة للبشرة

تقضي القهُوة على تجاعيد وترهل الوجه.

يساعد على تجديد الخلايا وإزالة الجلد الميت.

يساعد على تنشيط الدورة الدموية فِيْ الوجه.

يضيء البشرة ويساعد على تقليل ظهُور حب الشباب.

تساعد القهُوة فِيْ تقليل السيلوليت على الوجه بسبب احتوائها على مادة الكافِيْين.

كَمْا ذكرت فِيْ المقال، يمكن عمل مقشر القهُوة السحري لتفتيح البشرة وإزالة أي عيوب أو تجاعيد على وجهك حيث يعمل على إزالتها فِيْ أقل من أسبوع. قشر وتكرر الوصفة مرة واحدة فِيْ الأسبوع.