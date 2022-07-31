للمتقاعدين..قرض سداد الديون بدون كفِيْل ولا رسوم تأجيل قسطين ميسر جداً

قرض تسوية ديون المتقاعدين من خلال برنامج تحويل الديون البنك الوطني السعودي هُو أحد المنتجات المالية المتاحة، مثل الخدمات المالية التي تتيح للعملاء السعوديين تحويل الالتزامات المالية إليهم، مثل التمويل الشخصي وتمويل تأجير السيارات وبطاقات الائتمان . بالإضافة إلى الحصول على النقد فِيْ وقت قياسي وسهُولة السداد بأقساط مرنة حسب الدخل الشهري، بالإضافة إلى المزايا المتعددة التي يقدمها البنك الأهلي السعودي لعملاء هذا المنتج بالذات، حيث يتضمن تأجيل أول قسطين من القرض والموافقة الفورية عند تقديم الطلب فِيْ حالة اكتمال المستندات، مع مراعاة أن جميع المنتجات المالية للبنك الوطني تخضع لرقابة الهِيْئة الشرعية وتلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية. الهدوء عند التقدم للحصول على التمويل.

تمويل سداد ديون المتقاعدين

من خلال برنامج تحويل الديون يمكن للعميل الحصول على قرض لسداد الدين بدون ضامن يتم تحويله من بنوك أخرى، تليها المرحَلْة الثانية للحصول على تمويل ميسر إضافِيْ بنفس معدل النسبة السنوية مع العديد من المزايا والخصائص، من بين منها أن البنك الأهلي السعودي يوفر تأمين تكافلي يستثني من سداد التمويل فِيْ حالة الخسارة الكلية أو العجز الدائم أو الوفاة لا قدر الله ويتم تأجيل القسطتين الأوليين للعميل وهذا النوع يسمى هذا المنتج الشراء من الديون المتاحة من بعض البنوك السَعُودِيْة لتسهِيْل الأمور المالية لمن لديهم ديون متراكَمْة متمثلة فِيْ قرض شخصي أو سيارة أو التزامات مالية أخرى قائمة.

شُروطْ قرض تسوية الديون البنك الأهلي السعودي

مخصص للعملاء السعوديين فقط.

تمويل المتقاعدين بدون حصص يشمل سن لا تزيد عن 75 سنة.

الحد الأدنى للراتب للعميل 4000 ريال، ويحسب الدخل حسب قطاع العمل.

مبلغ القرض بدون رسوم يبدأ من 5000 ريال ويصل إلى 2.5 مليون ريال.

عمر الموظف من 18 الى 60 سنة.

مدة العمل لا تقل عن شهر للقطاع الحكومي و 3 أشهر للشركات الكبيرة وسنة للقطاع الخاص.

تقديم طلب تمويل الديون من البنك الوطني السعودي

تعبئة استمارة طلب تحويل الديون من خلال موقع البنك الوطني السعودي.

بعد إرسال الطلب، سيتصل بك الفريق التجاري لتنفِيْذ الإجراءات.

لمزيد من المعلومات اتصل على 920000891.

المستندات المطلوبة