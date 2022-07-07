للمرة الأولى.. إدراج سندات حيادية كربونية “صينية” فِيْ ناسداك دبي

رحبت ناسداك دبي اليوم بإدراج خمسة إصدارات من السندات المحايدة الكربونية الصادرة عَنّْ البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود (ICBC).

بقيمة إجمالية 2.68 مليار دولار. تم إصدار السندات من خلال فروع البنك الصناعي والتجاري الصيني، الأكبر فِيْ العالم من حيث إجمالي الأصول، فِيْ مركز دبي المالي العالمي وهُونغ كونغ ولندن وسنغافورة.

أول رَابِطْة محايدة للكربون

أصدر فرع البنك الصناعي والتجاري فِيْ مركز دبي المالي العالمي شريحة من السندات متعددة العملات لأجل عامين بقيمة ملياري يوان صيني، بعائد 3.20٪. الإصدار هُو أول سند محايد كربونيًا يتم إصداره فِيْ منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهُو أكبر سندات مقومة باليوان يتم إصدارها داخل مجموعة البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدودة. وقد اجتذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين وتم تخفِيْض السعر النهائي بمقدار 55 نقطة أساس مقارنة بالسعر التأشيري الأولي عَنّْد إقفال دفاتر الاكتتاب.

وشملت الشرائح الأخرى سندات مدتها ثلاث سنوات بقيمة 300 مليون يورو بعائد 1.625٪، وسندات لمدة عامين بقيمة 2 مليار دولار هُونج كونج بعائد 2.95٪، وسندات مدتها ثلاث سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار بعائد 2.95٪، وسندات مدتها ثلاث سنوات. سندات بقيمة 600 مليون دولار بسعر عائم.

دبي منصة مالية تنافسية وصديقة للبيئة

قرع لي تشوهانغ، القنصل العام لجمهُورية الصين الشعبية فِيْ دبي، جرس افتتاح سوق ناسداك دبي للاحتفال بالإدراج بحضور تشانغ جونجو، المدير العام لفرع البنك فِيْ مركز دبي المالي العالمي، وحميد علي، الرئيس التنفِيْذي لبورصة ناسداك دبي. وسوق دبي المالي.

قال لي تشوهانغ، القنصل العام لجمهُورية الصين الشعبية فِيْ دبي “لطالما كان مركز دبي المالي العالمي منصة ممتازة لنمو البنوك الصينية فِيْ دبي، مما يساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي. تعكس سندات البنك التجاري الصيني الخضراء فِيْ ناسداك دبي مكانة الشركات الصينية فِيْ سوق دبي.

وأضاف تشانغ جونغو، المدير العام لفرع مركز دبي المالي العالمي “إن الإصدار الناجح لهذا السند الأخضر متعدد الشرائح فِيْ ناسداك دبي يبرهن على التزام البنك الصناعي والتجاري الصيني بتعزيز التنمية الخضراء والتمويل الأخضر. تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء مستقبل نظيف وأخضر، سيواصل البنك الصناعي والتجاري الصيني المساهمة فِيْ تحقيق التنمية المستدامة العالمية كَمْا قيل، “تغير المناخ هُو تحد عالمي يتطلب تعاوناً عالمياً. نحن نسعى إليه. على مواصلة تطوير الأنشطة التجارية للبنك التجاري الدولي فِيْ المنطقة وتعزيز التعاون الصيني الإماراتي فِيْ المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية “.

وقال حامد علي، الرئيس التنفِيْذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي يسعدنا أن نرحب بإدراج السندات الجديد من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني، مما يؤكد الدور النشط لناسداك دبي فِيْ تعزيز الروابط بين أسواق رأس المال فِيْ المنطقة و الصين. تستفِيْد العديد من المؤسسات الرائدة فِيْ الصين من البورصة لتحقيق خطط لزيادة السيولة والوصول إلَّى المستثمرين الدوليين “.

رفع الإصدار الجديد القيمة الإجمالية لسندات ICBC المدرجة فِيْ ناسداك دبي إلَّى 4.375 مليار دولار، مما يجعل ICBC أكبر مصدر صيني فِيْ البورصة. رفعت الإصدارات التي تم قبولها فِيْ ناسداك دبي فِيْ 2 يونيو 2022 القيمة الإجمالية لسندات الدين المدرجة فِيْ البورصة إلَّى 111.5 مليار دولار، مما عزز مكانة دبي كرائد عالمي.