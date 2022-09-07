للمرة الأولى بالنصر.. جارسيا يجهز مفاجأة أمام ضمك

حرص المدرب الفرنسي رودي جارسيا، مدرب فريق فريق النصر الأول لكرة القدم، على تجهِيْز أوراقه الفائزة قبل مواجهة داماك فِيْ دوري روشان السعودي.

ويستقبل فريق النصر نظيره ضمك، الساعة 900 مساء السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة لموسم 2022-2023 من دوري روشان السعودي.

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وأوضحت صحيفة الرياضية، صباح اليوم الأربعاء، أن مدرب النصر اهتم بتجهِيْز البرازيلي أندرسون تاليسكا والواجب عبد الرحمن غريب.

وغاب تاليسكا عَنّْ مباراتي الوحدة والتعاون فِيْ الجولتين الأولى والثانية بسبب إيقافه عَنّْ مباراتين تنافسيتين أمام مباراة الفتح فِيْ الجولة الماضية الموسم الماضي.

وأكدت الصحيفة نفسها أن جارسيا سيضم تاليسكا وعبد الرحمن غريب فِيْ القائمة الرئيسية لأول مرة فِيْ الموسم الجديد.

تحدد اليوم مشاركة سلطان الغنام الظهِيْر الايمن ضد داماك. واصل الحارس أمين بخاري تمارينه القوية فِيْ الصالة الحديدية.

والجدير بالذكر أن النصر يحتل المركز التاسع فِيْ جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن بثلاث نقاط، حيث تغلب على الوحدة 1-0 وخسر أمام التعاون بنفس النتيجة.

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