أعلنت شركة التصنيع المتقدمة ستراتا، أنها ستصنع أجزاء هِيْكل الطائرة باستخدام تقنية الضغط الحراري لأول مرة فِيْ الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الشركة أنها ستوسع نطاق شراكتها مع “بيلاتوس” – الشركة السويسرية لصناعة الطيران – وأنه كجزء من التوسع، ستقوم بتصنيع هذه الأجزاء من هِيْاكل الطائرات باستخدام تقنية الضغط الحراري لأول مرة فِيْ الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أن توسيع هذه الشراكة يأتي فِيْ إطار علاقة تعاون مستمرة ومتنامية قائمة على خطط ستراتا وبيلاتوس، مما يساهم فِيْ تكامل ستراتا كشريك هندسي على وجه الخصوص لتفويض السلطة.

صنع بكل فخر فِيْ الإمارات العربية المتحدة

تساهم هذه الشراكة فِيْ تعزيز التعاون بين الشركتين، حيث ستقوم ستراتا بتصنيع أجزاء هِيْكل الطائرة باستخدام تقنية الإجهاد الحراري لأول مرة فِيْ الإمارات وستضيفها إلَّى برنامج عملها الحالي مع بيلاتوس، والذي يشمل الأسطح الخارجية لجسم الطائرة. PC24، الأسطح الخارجية لرفارف الجناح، ورفارف المحرك، الحاجز الأفقي والمثبت المخروطي لذيل الطائرة، وكلها تحمل شعار مجمع العرب اليوم الصناعي وهاشتاغ “صنع بفخر فِيْ الإمارات العربية المتحدة”.

مع التحولات السريعة المصاحبة لبداية الربع الأول من عام 2023، ستؤكد هذه المجموعة من الحزم التميز التشغيلي لشركة ستراتا فِيْ صناعة الطيران ككل.

صناعة الطيران العالمية

قال إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفِيْذي لشركة ستراتا “منذ تأسيس ستراتا قبل 12 عامًا، أصبح اسمها مرادفًا للجودة والفخر. وتأثير الشركة الإيجابي على صناعة الطيران العالمية.

وقال ماركوس بويتشر، الرئيس التنفِيْذي لشركة بيلاتوس “إن تفاني ستراتا وقدرتها المستمرة على الابتكار والتفوق ووعيها برؤية مشتركة تجعل ستراتا شريكًا قويًا فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

ملتزمة بمعدل توطين بنسبة 70٪ فِيْ هذا المشروع، ستستخدم ستراتا الجيل الجديد من تقنية الضغط الحراري جنبًا إلَّى جنب مع مجموعة من منتجات الأوتوكلاف، بالإضافة إلَّى الاستخدام المكثف لألياف الكربون باعتبارها المادة الرئيسية فِيْ العديد من العمليات.

المورد الاستراتيجي

تأسست ستراتا فِيْ عام 2009، ويقع مقرها فِيْ مجمع نبراس العرب اليوم للطيران فِيْ العرب اليوم، أبو ظبي. تعمل الشركة على تلبية المتطلبات المتزايدة لصناعة الطيران، وأن تصبح موردًا استراتيجيًا لكبار مصنعي الطائرات على المستوى العالمي، مثل “إيرباص”، و “بوينج”، وليوناردو فِيْنميكانيكا لتصنيع إطارات الطائرات. أبرمت ستراتا عدة اتفاقيات مع موردي المستوى 1 مثل بيلاتوس وساب وسابكا.

بدأت الشركة عملياتها فِيْ عام 2010، حيث تستخدم أحدث التقنيات فِيْ مجال صناعة قطع غيار الطائرات، وتطبق أفضل الممارسات فِيْ هذا المجال، ولديها سلسلة إمداد متكاملة، وفريق مؤهل تأهِيْلا عاليا، لتصنيع وإنتاج وتجميع قطع غيار الطائرات. الهِيْاكل، مثل الأجزاء المتحركة للأجنحة والجنيحات الثابتة. لتلبية احتياجات أحدث جيل من الطائرات التجارية.

على مدى السنوات العشر الماضية، قامت الشركة بتسليم أكثر من 4000 شحنة تتكون من أكثر من 60.000 قطعة من أجزاء هِيْكل الطائرة التي “تم صنعها بفخر فِيْ الإمارات العربية المتحدة”، من قبل فريق مكون من أكثر من 25 جنسية، الذين شكلوا رجالاً ونساء إماراتيين مؤهلين تأهِيْلاً عالياً. ، أكثر من نصفهم.