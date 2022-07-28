للمرة الأولى.. كريس روك يعلق على صفعة ويل سميث له

أنهى الممثل الكوميدي الدولي كريس روك صيامه بالحديث عَنّْ صفعة ويل سميث الشهِيْرة على وجهه فِيْ حفل افتتاح حفل ​​توزيع جوائز الأوسكار الـ94 قبل حوالي أربعة أشهر، مؤكداً أنه لم يكن “ضحية”.

هكذا وصل إلَّى آخر عرض كوميدي له فِيْ مركز نيوجيرسي للفنون، سمح فقط للنجوم البارزين مع كَيْفَن هارت، الأحد الماضي، 24 يوليو، وفقًا لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

اعترف الممثل الكوميدي بأن الضربة كانت مؤلمة، لكنه أصر على أنه لم يكن “ضحية” وأنه سرعان ما تجاوزها فِيْ اليوم التالي، خاصة مع جدول أعماله الكوميدي المزدحم.

قال روك للجمهُور “أي شخص يقول كلمات جارحة لم يتعرض لللكَمْات فِيْ وجهه. أنا لست ضحية. شيء سخيف”.

صفعة ويل سميث فِيْ وجه كريس روك قبل أن يتم تقديمه خلال البث التلفزيوني المباشر لحفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94 بعد أن ألقى نكتة عَنّْ زوجة سميث جادا بينكيت سميث قد انتشرت على نطاق واسع.

اقتحم سميث المسرح بعد أن قال روك مزحة عَنّْ رأس جادا الأصلع، وذهب مباشرة إليه وصفعه أمام الملايين الذين يشاهدون الحفلة الموسيقية، حيث شعر سميث أن روك أهان زوجته، خاصةً منذ أن فعلت ذلك سابقًا. تحدثت عَنّْ حالتها مع داء الثعلبة، وهُو اضطراب مناعي داخلي يسبب تساقط الشعر.

على الرغم من أن الحادث وقع فِيْ مارس الماضي، قبل حوالي أربعة أشهر، فضل كريس روك التزام الصمت خلال الفترة الماضية، وتفاعل الجمهُور فِيْ مركز نيوجيرسي للفنون كثيرًا مع كلام روك بعد أن تجنب التعليق على الصفعة واستبعد ذكرها. خلال شهُور.

جدير بالذكر أن ويل سميث، الذي فاز بجائزة أفضل ممثل فِيْ ذلك الحفل عَنّْ دوره فِيْ فِيْلم “الملك ريتشارد”، اعتذر لاحقًا عَنّْ لكَمْ كريس روك وأعلن أيضًا استقالته من أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية التي توزيع جوائز الأوسكار.

وقال فِيْ بيان صدر بعد الحادث “أفعالي فِيْ حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94 كانت مروعة ومؤلمة ولا تغتفر”. قائمة الأشخاص الذين آذيتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والعديد من أعز أصدقائي وأحبائي وجميع الحاضرين والجماهِيْر العالمية فِيْ المنزل … لقد خنت ثقة الأكاديمية “.